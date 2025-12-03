Maduro confirma conversación con Trump: Se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónico con su par de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, hace aproximadamente 10 días.

En transmisión televisiva, el jefe de Estado calificó la comunicación de “respetuosa y cordial”, y la misma se produjo desde la Casa Blanca hacia el Palacio de Miraflores.

“Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente Donald Trump. Puedo decir que (...) fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial. Digo más: si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia. Porque siempre buscaremos la paz”, indicó Maduro.

Aclaró que pese a la cobertura mediática internacional, había preferido mantener prudencia diplomática antes de referirse al tema.

“A mí no me gusta la diplomacia de micrófono. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser hasta que se den”, enfatizó Maduro.

Este contacto telefónico de los mandatarios se da en medio de las tensiones entre ambos países debido a la presencia de marines estadounidenses en aguas del Caribe, justo frente a las costas venezolanas.