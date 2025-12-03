Prohíben venta y distribución de fuegos artificiales en Miranda: conozca en cuáles municipios

Suscríbete a nuestros canales

Varios municipios en el estado Miranda implementaron una prohibición sobre la venta, distribución y uso de fuegos artificiales durante la temporada navideña de 2025.

Esta medida, adoptada por los municipios que conforman la subregión Altos Mirandinos, busca prevenir riesgos para la salud, la seguridad pública y el bienestar animal.

El municipio Carrizal formalizó la restricción mediante un decreto firmado por la alcaldesa Jennifer Mujica, que entró en vigencia el 1° de diciembre, informó El Diario.

Con esta decisión, Carrizal se une a Los Salias y Guaicaipuro, estableciendo la prohibición total de la práctica de la pirotecnia en toda la zona de los Altos Mirandinos, según reportó el medio loca El Tequeño.

Además, la medida advierte sobre los peligros del uso de artículos pirotécnicos como quemaduras, lesiones auditivas, problemas respiratorios y complicaciones para personas con asma y afecciones cardiovasculares

Guaicaipuro se adelantó en la medida

Por su parte, el alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija, había tomado la iniciativa de restringir la venta, distribución y uso de estos artefactos desde el 18 de noviembre, antes del inicio oficial de diciembre. La finalidad de esta disposición, según el funcionario, es garantizar el bienestar de los habitantes durante las celebraciones.

"Esto lo estamos haciendo para proteger a la familia, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. La Navidad debe ser un espacio para el encuentro, el disfrute y la unión, no para poner en riesgo la vida de los demás", apuntó Fraija.

La alcaldía de Guaicaipuro instó a la ciudadanía a celebrar en paz, evitando actividades que puedan provocar accidentes o requerir asistencia médica de emergencia. La normativa estará activa durante toda la época decembrina, con supervisión a cargo de los cuerpos de seguridad y las autoridades locales.

Sanciones por venta a menores de edad

Las autoridades de seguridad recuerdan que la comercialización de fuegos artificiales a menores de edad constituye un delito. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) establece en su artículo 262 que las personas que vendan juegos pirotécnicos a jóvenes enfrentarán posibles condenas de prisión.

Los organismos de seguridad aconsejan que la manipulación de estos artefactos solo debe ser realizada por adultos, preferiblemente con experiencia. No obstante, recalcan que la medida más segura es evitar su uso por completo durante las fiestas.

