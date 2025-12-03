Ministerio de Educación anuncia la regulación de las tareas escolares: estas son las directrices

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para la Educación, Héctor Rodríguiez, anunció este miércoles que las tareas escolares serán reguladas, tras un debate nacional iniciado el pasado 1º de octubre y que contó con la participación de universidades, docentes, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros actores del área.

De acuerdo con una publicación en la cuenta de Instagram de la cartera educativa, esta medida busca “disminuir el impacto negativo que generan (estas asignaciones) en las familias para así garantizar el tiempo libre de niños, niñas y adolescentes”.

Agregó que también se asegurará de que las tareas sean realmente “útiles, claras y respeten un tiempo máximo de ejecución”, y que, a su vez, no sustituyan el proceso pedagógico en el aula.

“Esta regulación vendrá acompañada de un plan de trabajo y formación docente, buscando una educación más efectiva y equilibrada que priorice el bienestar de nuestros estudiantes”, indicó.

Directrices del debate

Todos los involucrados en la discusión tomaron en cuenta cuatro direcciones instruidas por el ministro Rodríguez, estas son:

La sistematización que ya existía sobre este tema, como investigaciones, planes o experiencias.

La generación de líneas de investigación en las universidades “para sustentar de la manera más científica posible las decisiones y recomendaciones que se tomen.

La consulta a las familias y a los maestros de aula.

La generación de recomendaciones “con el mayor consenso posible”, para el diseño de políticas al respecto.