¡Polémica abierta! Ministerio de Educación arranca debate sobre el impacto de las tareas escolares

Este miércoles 1 de octubre, con la participación de universidades, docentes, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros actores del área, inició el debate público sobre el impacto de las tareas escolares convocado por el Ministerio de Educación.



Al respecto, el titular de la cartera educativa, Héctor Rodríguez, informó que acordaron cuatro direcciones para llevar adelante esta discusión “en todos los espacios y con la mayor amplitud posible”, cita una NDP.

Ministerio de Educación arranca debate sobre el impacto de las tareas escolares

En ese contexto, Rodriguez instruyó como primera dirección sistematizar lo que ya existe sobre este tema, como investigaciones, planes o experiencias.

La segunda es generar líneas de investigación en las universidades “para sustentar de la manera más científica posible las decisiones y recomendaciones que se tomen.



Como tercera línea, Rodríguez identificó el consultar a las familias y a los maestros de aula. “Una de las cosas que me he encontrado es que gran parte de la política pública la construimos desde los maestros y maestras en funciones burocráticas o en funciones investigativas (…) La mirada del maestro de aula debe ponerse sobre la mesa, también los representantes, la familia amplia, entendiendo que en Venezuela representante no solo es mamá y papá, tenemos muchos abuelos, abuelas, tíos, hermanos mayores que son representantes, y también tenemos que escuchar a los estudiantes”, argumentó.



Finalmente, la cuarta dirección es generar las recomendaciones luego de todo ese proceso “con el mayor consenso posible”, para diseñar adecuadamente las políticas al respecto.



De igual forma, se conoció que, para organizar estas cuatro direcciones, se conformará una comisión coordinada por el viceministro Alejandro López.

