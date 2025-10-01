Clima

Onda tropical N.° 41 se aproxima a Venezuela: qué pronostica el Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología reveló su pronóstico para este 1 de octubre.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 07:45 am

Para este miércoles 1 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se aproxima la onda tropical N.° 41.

 

En tal sentido, durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, con zonas con precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, al sur de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, sur de Guárico, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia*.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

De igual modo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para la tarde-noche habrá aumento progresivo de la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas, con mayor intensidad.

Según el Inameh, en Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Lara, Región Central, Andes y Zulia, igualmente, no se descartan algunas lluvias en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

Además, en su pronóstico para las próximas seis horas, prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, resaltando zonas con precipitaciones en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, Guárico, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
farándula
California
Miércoles 01 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América