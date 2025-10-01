Onda tropical N.° 41 se aproxima a Venezuela: qué pronostica el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

Para este miércoles 1 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se aproxima la onda tropical N.° 41.

En tal sentido, durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, con zonas con precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, al sur de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, sur de Guárico, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia*.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

De igual modo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para la tarde-noche habrá aumento progresivo de la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas, con mayor intensidad.

Según el Inameh, en Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Lara, Región Central, Andes y Zulia, igualmente, no se descartan algunas lluvias en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

Además, en su pronóstico para las próximas seis horas, prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, resaltando zonas con precipitaciones en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, Guárico, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia.

