Tradicional marca de cauchos reactiva sus operaciones en Venezuela: estos son los planes que traen

Suscríbete a nuestros canales

Empresarios invertirán más de 30 millones de euros (más de US$ 35 millones) para reactivar y modernizar la antigua planta Goodyear, ubicada en Valencia, el estado Carabobo.

Así lo informó el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, explicando que estos recursos serán utilizados en la primera etapa del proyecto y resaltó que la planta producirá cauchos con tecnología de última generación.

Destacó que con ello buscan garantizar la sustitución de importaciones, la soberanía productiva y la proyección hacia exportaciones regionales.

“Con esta alianza internacional estamos transformando la adversidad en oportunidades para el pueblo venezolano y avanzando hacia la verdadera independencia industrial”, enfatizó.

Además, resaltó que con la reactivación de la planta Goodyear, se consolida a la ciudad de Valencia como un polo industrial clave para el desarrollo automotriz y de autopartes en el país.

Importaciones y exportación

En sus declaraciones, Saab aseguró que la producción local de neumáticos de calidad internacional permitirá la sustitución inmediata de importaciones en un sector vital para la movilidad del país, lo que convertirá al país en un futuro exportador a nivel regional.

Por ello, el plan de reactivación incluye la incorporación de tecnología de última generación para asegurar que los neumáticos producidos cumplan con los más altos estándares globales de durabilidad y calidad.