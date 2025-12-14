Imputan a exfiscales del MP en el Zulia: están vinculados al caso de Analy González

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este sábado sobre la imputación de cargos contra cuatro exfiscales del estado Zulia, vinculados al caso de la detenida Analy González.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab reveló detalles de cómo estos exfiscales colaboraban con la abogada detenida.

Exfiscales imputados

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de los exfiscales Soreidys Quiroz, Isabel Sanz, Érica Parra y Johana Prieto, todos del MP del Zulia.

Asimismo, señala que fueron imputados por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones.

En este sentido, indica el escrito que los mencionados exfuncionarios "llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con la hoy delincuente *Analy González*".

Colaboración con Analy gonzález

Destacando que Analy González, hoy detenida, "exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objeto de favorecerles en las investigaciones".

Agrega que Quiroz, Sanz, Parra y Prieto le revelaban detalles de las diferentes causas penales a González, las cuales correspondían a diferentes despachos fiscales de esta jurisdicción.

