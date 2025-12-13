¿Cristiano Ronaldo a la gran pantalla? Vin Diesel quiere al portugués en 'Rápidos y Furiosos 11'

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo, cuya carrera ha estado definida por los títulos conquistados en el fútbol, podría cambiar los estadios por los sets de filmación. La noticia de su posible salto a Hollywood fue confirmada por el propio Vin Diesel, la figura central de la popular saga de acción.

Vin Diesel, de 58 años, utilizó sus redes sociales para expresar su deseo de contar con CR7 en la próxima y posiblemente última entrega de la franquicia:

"Todos preguntaban si formaría parte… Tengo que decirles que él es auténtico. Hemos escrito un personaje para él", indicó el actor.

Si Cristiano Ronaldo acepta la propuesta, se convertiría en la primera gran estrella del fútbol en aparecer en la icónica saga.

Una apuesta por el impacto

La undécima película de la franquicia, cuyo título tentativo es ‘Fast Forever’, se ha retrasado hasta 2026 debido a problemas financieros y una mala taquilla de su predecesora, 'Rápidos y Furiosos X'.

La décima entrega fue la más costosa de la franquicia, superando los 340 millones de dólares de inversión. Ante esto, la productora Universal habría solicitado a Diesel reducir los costes de producción, amenazando incluso con cancelar el largometraje si supera los 200 millones.

La incorporación de Cristiano Ronaldo sería, por tanto, un movimiento estratégico para generar un gran impacto mediático. La saga es conocida por incluir grandes estrellas de cine (como Dwayne Johnson y Charlize Theron) y figuras de la música latina (como Don Omar, Ozuna y Nicky Jam), por lo que sumar a la estrella portuguesa mantendría su tradición de contar con celebridades de talla global.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.