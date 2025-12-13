Gobierno

Venezuela “preocupada” por la detención del expresidente Luis Arce: alerta sobre el uso selectivo del aparato judicial en Bolivia

Por Genesis Carrillo
Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 04:57 pm
El Gobierno de Nicolás Maduro expresó este sábado su profunda “preocupación” por la detención del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce.

Por medio de un comunicado, difundido por la Cancillería venezolana, alertó sobre “el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que se ha repetido en América Latina bajo esquemas de lawfare”. 

“Desde la solidaridad histórica y el respeto entre pueblos hermanos, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su acompañamiento y solidaridad activa y a tiempo con el hermano pueblo boliviano”, dijo en la misiva. 

A continuación, el comunicado íntegro:

 

 

