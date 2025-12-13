Viajar de Miami a Cuba: el nuevo requisito sanitario que exigen a quienes quieren visitar la isla

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que están pensando o ya tienen planeado un próximo viaje de Miami, Estados Unidos (EEUU) a Cuba deben saber que actualmente está activo un requisito extra que deben cumplir, descubra de qué se trata.

Resulta que, las aerolíneas y agencias de viaje que operan la ruta Miami-Cuba están exigiendo el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla como un requisito de embarque.

Las autoridades cubanas están exigiendo que todos los viajeros internacionales deben acreditar la vacuna contra la fiebre amarilla, siempre que provengan o hayan transitado por países considerados de riesgo epidemiológico.

A pesar de que EEUU no figura en esa lista, el requisito sí aplica a pasajeros que hayan hecho escalas recientes en determinadas regiones, algo frecuente en rutas internacionales que parten desde Florida.

Hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Miami es un hub, es decir, un centro de conexiones masivo para viajeros que llegan desde toda Latinoamérica, incluidos países de alto riesgo de Fiebre Amarilla.

La normativa busca reforzar los controles sanitarios ante el aumento de brotes en distintos puntos del continente.

Lo que debe saber sobre el requisito de la vacuna

Entonces, las aerolíneas están obligadas a verificar el certificado de vacunación antes del embarque, y quienes no lo presenten podrían quedarse en tierra, incluso con boleto confirmado.

“Es responsabilidad del pasajero cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino”, han advertido operadores turísticos consultados por el reconocido medio local, El Nuevo Herald.

Se indica que obtener la vacuna no es una acción que resulte complicada, pero que debe planificarse si su viaje se encuentra próximo.

Tenga en cuenta que, el certificado oficial, la acostumbrada tarjeta amarilla, debe emitirse al menos 10 días antes del viaje para que sea válido, por lo que no sirve vacunarse a última hora.

En el caso de Miami, puede aplicarse en clínicas privadas, centros de salud internacional y algunos departamentos de salud pública.

