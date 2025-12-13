¿Cómo afronta California sus meses fríos? Estas son las zonas donde cae más nieve

Suscríbete a nuestros canales

California, a menudo conocido como el Estado Dorado, experimenta una gran variedad de clima durante los meses de invierno.

Aunque muchas personas se imaginan inviernos suaves, la realidad es mucho más diversa debido a la variada geografía del estado.

A lo largo de la costa, gran parte de California disfruta de inviernos húmedos y templados, típicos de un clima mediterráneo, indica Visit California.

Sin embargo, si te adentras en las zonas interiores y montañosas, encontrarás condiciones mucho más frías con nieve, especialmente de diciembre a febrero.

Las temperaturas y la nubosidad en las ciudades de California

En las áreas metropolitanas cercanas a la costa, el Océano Pacífico ayuda a mantener las temperaturas más estables, evitando caídas drásticas.

Por ejemplo, en Los Ángeles, la nubosidad tiende a aumentar poco a poco a lo largo de la temporada, aunque el 1 de diciembre suele ser el día más soleado del invierno, destaca Weather Spark - Los Ángeles.

En general, las temperaturas máximas diarias en el estado rondan los °9C.

Sin embargo, las ciudades del interior, como Sacramento, enfrentan inviernos más fríos que las costeras, como San Diego, Los Ángeles y San Francisco, debido a que no están influenciadas por el océano, reseña Reddit.

En Sacramento, las temperaturas mínimas pueden bajar a los 30°C (aproximadamente -1°C), algo que rara vez sucede en la costa.

Las zonas donde más cae nieve durante el invierno en California

La nieve en California se encuentra principalmente en las áreas de mayor altitud, especialmente en el norte del estado.

La Sierra Nevada es la región más importante para la acumulación de nieve, donde a menudo se registran nevadas impresionantes.

Esta cordillera es la que recibe la mayor cantidad de nieve, con estaciones como Mammoth Mountain que pueden acumular cientos de pulgadas en años propicios, reporta La Nación.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) sigue de cerca estas nevadas, con la temporada que generalmente comienza en noviembre y se extiende hasta bien entrada la primavera en las zonas más elevadas.

Otros puntos nevados

Hay varias áreas clave donde el público puede disfrutar de la nieve:

Norte de California: En lugares cercanos a la frontera con Oregón, como el Monte Shasta y el Parque Nacional Volcánico Lassen, se registran nevadas abundantes cada invierno.

Sur de California: Aunque en menor medida, las elevaciones más altas de las Montañas de San Bernardino y las zonas alrededor de Julian también reciben nieve.

Destinos populares cerca de Los Ángeles, como el Monte Baldy y Big Bear, son perfectos para disfrutar de actividades invernales como el esquí y el snow tubing, indica Secret Los Angeles.

En resumen, mientras que la costa y las principales ciudades del sur se mantienen relativamente templadas, aquellos que buscan una experiencia invernal auténtica deben dirigirse a las montañas, donde la nieve no solo es un espectáculo, sino también un recurso vital para el suministro de agua del estado.

