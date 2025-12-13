Prepárate para una "selfie" de salida: es la nueva prueba que pide aduanas en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha presentado una propuesta para implementar un sistema que requeriría que ciertos viajeros extranjeros se tomen una "selfie" al salir de Estados Unidos.

La medida, publicada en el Registro Federal, forma parte de un esfuerzo para automatizar el Control Migratorio de salida y se complementa con nuevos requisitos fotográficos para los solicitantes del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (Electronic System for Travel Authorization ESTA) que es la autorización obligatoria que deben obtener los ciudadanos de los países que participan en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program) para poder viajar a EEUU sin necesidad de solicitar una visa tradicional.

El registro de la partida de viajeros extranjeros desde Estados Unidos está en camino de ser digitalizado por completo y transferido a la responsabilidad del propio viajero.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó recientemente en el Registro Federal una propuesta que busca endurecer y simplificar el proceso de documentación de salida mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial. Los extranjeros que viajan legalmente a Estados Unidos podrían verse obligados a utilizar una aplicación móvil para registrar su salida del país, satisfaciendo los requisitos del formulario I-94.

Auto-Reporte biométrico de salida

El CBP propone lanzar un Programa Piloto de Auto-Reporte de Salida (VSRE), diseñado para integrar completamente el registro de salida en una aplicación móvil, como CBP Home. La funcionalidad requeriría que el viajero, al abandonar el país, envíe la siguiente información:

Datos biográficos de su pasaporte. Ubicación geográfica en tiempo real (geolocalización). Una fotografía facial (selfie).

Aunque el uso de la herramienta se presenta como voluntario, la agencia aclara que:

"El envío de una imagen facial es un requisito obligatorio para completar el proceso. Para verificar la autenticidad de la prueba, el sistema utilizará la geolocalización para confirmar la ubicación del viajero fuera del territorio estadounidense y un sistema de "detección en tiempo real" que asegure que la selfie fue capturada en ese mismo instante”

Cambios de seguridad para el Programa de Exención de Visas

Adicionalmente, el CBP anunció que se realizarán modificaciones al portal de solicitud del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), utilizado por viajeros del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program).

A partir de la implementación de la nueva norma, los solicitantes de la autorización ESTA, deberán proporcionar obligatoriamente una fotografía de su rostro o selfie, sumada a la imagen de la página biográfica de su pasaporte.

Según la autoridad de Aduanas, el propósito de estas imágenes es realizar una verificación biométrica para confirmar que la persona que solicita el permiso es realmente el titular legítimo del pasaporte. El documento también señala que se incluirán nuevas exigencias para estos viajeros, como la posibilidad de revisar sus redes sociales y otros datos personales.

Una vez generada y verificada, la prueba de salida biométrica quedará registrada en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS), lo que servirá como evidencia documentada ante oficiales de migración en futuras entradas al país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube