CBP aumenta la vigilancia: así debes preparar tus documentos para cruzar la frontera a EEUU en diciembre

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EEUU emitió una alerta a los viajeros sobre el aumento significativo en el tráfico de los cruces terrestres.

Esta navidad 2025 se perfila como una de las épocas más concurridas en los puentes internacionales, lo que podría provocar largas filas y tiempos de espera en la carretera.

De acuerdo con El Mañana, para manejar este flujo masivo de personas, las autoridades anunciaron que habrá una mayor presencia de agentes de CBP en los puertos terrestres. Esta intensificación de la vigilancia busca asegurar el orden y la seguridad fronteriza durante los días de mayor afluencia.

¿Cuáles son los documentación en regla para un ingreso rápido?

Los viajeros deben llevar a la mano, sin necesidad de buscarlos al momento de la inspección:

Su pasaporte con visa americana

Tarjeta de residencia permanente o su REAL ID, según sea el caso.

La documentación ordenada reduce el tiempo de revisión en la ventanilla del oficial de CBP.

Evite las horas de mayor congestión

Si viaja en los días cercanos a Navidad y Año Nuevo, preste especial atención a los horarios de más tráfico en los cruces. Las horas pico en los Puentes Internacionales se registran habitualmente entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Para reducir la espera, la recomendación es cruzar más temprano o más tarde de esta franja horaria.

Antes de salir, también puede usar las herramientas digitales que ofrece CBP, ingresando a la página oficial de la agencia para ver las cámaras de los puentes internacionales en tiempo real.

Estas imágenes le permitirán evaluar la saturación de las filas y calcular mejor su tiempo de traslado. Para verificar esta información y más, visite el sitio web cbp.gov/travel/advisories-wait-times.

Consejos para agilizar su cruce

Para que los oficiales procesen su ingreso de manera más rápida, siga estos sencillos pasos:

Tenga sus documentos a la mano (pasaporte, visa, etc.).

Baje las ventanillas del vehículo y quite los seguros.

Quítese la gorra, sombrero y gafas antes de la inspección.

Declare todo lo que deba declarar, como alimentos (carnes, frutas, plantas) o dinero en efectivo superior a los $10.000, para evitar sanciones y demoras.

Asegúrese de que su vehículo esté en óptimas condiciones (llantas, niveles de líquidos) ya que las filas pueden ser largas.

Prohibiciones clave a la hora de cruzar

Recuerde que está prohibido ingresar a EEUU con ciertos productos, como carnes, frutas y plantas, que están sujetos a estrictas regulaciones.

La marihuana y sus derivados son ilegales a nivel federal, por lo que está completamente prohibido transportarlos a través de la frontera. Declarar los artículos restringidos, aunque puedan ser rechazados, es crucial para evitar sanciones mayores.

