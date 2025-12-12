Maduro sobre las declaraciones de María Corina en Oslo: Salió delinquiendo y respirando por la herida

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la dirigente opositora, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa en Oslo, Noruega, “delinquiendo y respirando por la herida”.

“Porque este pueblo está libre, movilizado y victorioso (...) porque derrotó al fascismo, a los nazis y a los apellidos, más nunca volverán a Venezuela”, indicó Maduro durante su visita a la Sala de Autogobierno.

Agregó que Machado hizo el “ridículo” al llamar a la “invasión en Venezuela y apoyar el secuestro armado”, por parte de Estados Unidos, del barco petrolero que llevaba un millón 900 mil barriles de crudo nacional, que ya fueron “pagados”.

¿Cuándo llegó Machado a Oslo?

La opositora venezolana arribó a la ciudad de Oslo alrededor de la medianoche del jueves 11 de noviembre, luego del acto de entrega del Premio Nobel de La Paz.

Una ceremonia a la que asisitió Ana Corina Sosa, hija de Machado, paara recibir el premio Nobel de la Paz en nombre de su madre.