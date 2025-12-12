Gobierno

Maduro sobre las declaraciones de María Corina en Oslo: Salió delinquiendo y respirando por la herida

Por Genesis Carrillo
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 11:02 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la dirigente opositora, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa en Oslo, Noruega, “delinquiendo y respirando por la herida”. 

“Porque este pueblo está libre, movilizado y victorioso (...) porque derrotó al fascismo, a los nazis y a los apellidos, más nunca volverán a Venezuela”, indicó Maduro durante su visita a la Sala de Autogobierno. 

Agregó que Machado hizo el “ridículo” al llamar a la “invasión en Venezuela y apoyar el secuestro armado”, por parte de Estados Unidos, del barco petrolero que llevaba un millón 900 mil barriles de crudo nacional, que ya fueron “pagados”. 

¿Cuándo llegó Machado a Oslo?

La opositora venezolana arribó a la ciudad de Oslo alrededor de la medianoche del jueves 11 de noviembre, luego del acto de entrega del Premio Nobel de La Paz.

Una ceremonia a la que asisitió Ana Corina Sosa, hija de Machado, paara recibir el premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. 

Jueves 11 de Diciembre - 2025
