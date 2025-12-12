Revive el drama: Florinda Meza confiesa cuántos millones heredaron los hijos de Chespirito

Suscríbete a nuestros canales

En una extensa entrevista con Moria Casán en el programa argentino La Mañana de Moria, Florinda Meza puso fin a años de especulaciones. La viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” reveló el monto exacto que recibieron los seis hijos del creador de El Chavo del 8: “casi un millón de dólares para cada uno”. Meza detalló que este reparto, que totaliza alrededor de seis millones de dólares, no se produjo tras la muerte del comediante en 2014, sino que fue una decisión tomada en vida. Aseguró que fue ella quien impulsó y formalizó la distribución ante notario público en el año 2006, con el objetivo de asegurar el futuro económico de los hijos de su esposo.

“Yo administré ese dinero”

Florinda Meza se ubicó en el centro de la historia como la arquitecta financiera de la familia. Ante las preguntas de Casán, defendió su rol: “Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido ese dinero”. Explicó que durante su vida en pareja fue ella quien administró con disciplina los ahorros provenientes de su trabajo conjunto, mientras que Chespirito prefería guardar los ingresos. Según su testimonio, convenció al comediante de quedarse con una reserva para emergencias y distribuir el resto entre sus herederos.

Reacciones y un legado que trasciende el dinero

La revelación de la cifra ha generado un intenso debate en redes sociales, dividiendo las reacciones del público. Algunos usuarios han reevaluado la figura de Meza, con comentarios que señalan: “Si no fuera por Florinda, quizá no habrían recibido nada” o “Siempre la juzgaron sin datos”. Mientras, otros mantienen escepticismo y esperan la versión de los propios hijos.

