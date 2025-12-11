Chepa Candela: Alicia Machado metida otra vez en un "tremendo rollo"

Suscríbete a nuestros canales

¡!Buueen día por la “matina”!! a todos, todas, toditos… Yyy una vez más, les digo: ¡”Aaaquíii estoy”!… y ¡Aaaquíii me tienen!, lista para batirles lo más calientico de la “movida farandulera”, donde el chisme nace, crece y se riega como la verdolaga…

Servando y Florentino

Yyy como para echárselos completico (¡Sin quitarle ni ponerle!) para eso me tienen aquí, corto este “gamelote” ¡digo! este preámbulo, y paso a contarles que SERVANDO Y FLORENTINO, quienes andan girando por todo el país con la gira “Se buscan vivos o inmortales” tienen en su propio equipo de trabajo a su verduga más implacable, que no es otra que la esposa del Servando una tal Valeria Fernández, quien lleva las riendas del recorrido…pero lo hace de una forma poco amable, pues “manda más que un dinamo”·, ya que además de que no permite que nadie se acerque a los artistas, ordena a los jefes de seguridad que los lleve en la camioneta cerca de la tarima 10 minutos antes del show para subir, cantar e irse, para evitar cualquier contacto con las fans…y por eso mismo motivo los hermanos Primera que siempre han sido cercanos con el público, tuvieron un percance en Lecherías donde tocaron la semana pasada…y en donde tuvieron que atender a sus seguidoras y patrocinantes, según tenían pautado…pero resulta y acontece que la susodicha mandó a desalojar el área de forma altanera, sacando parte del equipo que fue contratado para la logística del show…Me contaron que aquello fue un escándalo, pues la Valeria pegaba gritos como una loca para que nadie estuviese tras el escenario y por eso el compromiso no fue cumplido completamente…Encima de eso, los artistas no están pernoctando en las ciudades donde cantan y después del show vuelan a Caracas por imposición de la señora en cuestión que, definitivamente, no conoce de relaciones humanas…y del manejo artístico, mucho menos…¿Servando no es mejor que mandes a s tu mujercita para su casa a los quehaceres del hogar?...

Alicia Machado

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, que la ALICIA MACHADO (¡Suussstooo!) podría verse envuelta en un rollo legal si Stefanía Fernández y Dayana Mendoza dicen demandarla por difamación e injuria, ya que la susodicha las calificó de damas de compañía al referirse a la conducta de ciertas figuras públicas… Y ahora yo me pregunto, así como quien no quiere la cosa: ¿Y con qué moral viene esta deslenguada a criticar a nadie?... ¿Será que perdió la memoria y se olvidó de todos los escándalos que ha dado desde que se coronó como Miss Universo en 1996?... Bueno, ahora tendrá que repetir en tribunales lo que dijo de este par de dos, porque según la onda captada por mis camataguas, Stefanía y Dayana, ique, estarían “cocinando” la idea de llevarla a tribunales… ¡Aaayyy, Maracay!...

Gizel Mobayed

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que GIZEL MOBAYED como que ignora aquel viejo adagio que dice que “Zapateros a sus zapatos”, ya que anunció que se lanzará como cantante (¿¡!?) y, además de que tiene todo listo para grabar su primer tema, está recibiendo clases de canto con una profesora muy exigente que suda la gota gorda con ella, ya que las condiciones vocales no se las consigue por ninguna parte… y por más que le da y le da, lo que sale de ese gañote son gallinas, gallos y guacharacas… ¿Quuuéee taaal?... ¡Así como me lo contaron!... La periodista y ancla del noticiero Televen está “empepada” con su nuevo proyecto… y hasta anda buscando temas para su primer disco, porque se le metió “entre ceja y ceja” dejar la narración de noticias para experimentar en esta nueva faceta artística, que tampoco es tan nueva, pues les recuerdo que la Gizel Mobayed en sus inicios animaba un programa infantil en la tv de Barquisimeto y allí “cantaba” con los chamos, a los que volvía locos con su voz de gallina… Bueno, ahora volvió a pegarle la fiebre por el canto, pues la cosa, ique, va en serio… Habrá que oírla… aunque yo cuido mucho mis tímpanos y no me atrevo a eso… ¡Qué va, mi amor!

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube