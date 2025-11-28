Chepa Candela: Stephany Abasali regresa a Venezuela tras polémica de la corona

Suscríbete a nuestros canales

¡Jeloooouuu!!!... Y hoy, “viernes de aroma” (¡¡Upaaa, cachete!!), aquí me tienen como de costumbre, ¡al pie del cotilleo! y lista para seguir manteniéndolos al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en la movida farandulera de nuestros lares… y zonas aledañas…

Alessandra Guillén

Así que sin más preámbulos arranco con el “parling” para contarles que, tal como se los adelanté en la columna de ayer, ALESSANDRA GUILLEN, quien solo fue a Tokio a darse una “vueltica” llegó “después de la ambulancia” en la noche final del Miss International 2025, donde su figuración fue totalmente nula-nula, porque no hizo ninguna bulla…y de las 87 candidatas que participaron, ella fue la menos nombrada…¿Consecuencias?...Quedó, como una misma foca, aplaudiendo a la ganadora…¡Síii, señores!...La susodicha que el año pasado, defendiendo la banda de Miss Delta Amacuro en el Miss Venezuela quedó “seca” junto al resto de las participantes que no clasificaron, de las que escogieron solo diez y luego el top cinco que quedó integrado por las representantes de Bolivia, Filipinas, Zimbabue, Indonesia y MISS COLOMBIA CATALINA DUQUE, quien por cuarta vez se lleva la corona a su país, donde, desde ya, le están preparando el gran recibimiento…El caso es que la Alessandra Guillén no pudo con tanto, dándole la razón a los pronósticos que antes de viajar a Japón se hicieron con su participación en el Miss International, donde, les repito, pasó “con más pena que gloria”…¿Y a las pruebas me remito!...

Nina Sicilia

Yyy siguiendo en la onda missérica, les cuento que en la quinta Miss Venezuela, el ambiente es tan pesado que se puede cortar con cuchillo, ya que las relaciones entre Harry Levi y NINA SICILIA, ique, están “más tensas que cuera de violín”…¿El motivo?...Según corre en los pasillos de la sede del “templete” (¡y trúuuaaa, trúuuaa!, cual cotorra me limito a repetir) el susodicho, dizque, quiere meterle por los ojos a todo el mundo a cierta y determinada candidata…De hecho, impuso en el jurado a varias exreinas con las que tiene amistad para que voten por su protegida…mientras que la “mandamás” de la organización, oliendo la tramoya se está oponiendo rotundamente, originándose entre ellos una verdadera “guerra de poderes”, aunque públicamente se pelan los dientes…y hacen ver que todo es paz y amor…¡No se crean ese cuento!...

Stephany Abasali

Por cierto, que este domingo 30 de noviembre estará llegando a Caracas STEPHANY ABASALI… y, según me enteré, le están preparando tremendo recibimiento, como si hubiera ganado el Miss Universo… La susodicha estará pocos días en Caracas, pues deberá retornar a Tailandia para seguir a las órdenes de la directiva del concurso, donde le arrebataron la corona, donde llegó de segunda finalista y en donde ahora le manejan la agenda… Chao…

