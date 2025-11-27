Se encienden las alarmas por Elton John: revelaciones impactantes sobre su delicado estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

Lo que muchos temían se volvió realidad: Elton John, una de las voces más emblemáticas de la música mundial, reveló públicamente que perdió la vista de su ojo derecho a raíz de una infección ocular contraída en 2024, y que su ojo izquierdo también quedó seriamente dañado. 15 meses después, las consecuencias siguen marcando su rutina, su carrera y su vida familiar.

Del glamour al diagnóstico: cómo comenzó la caída

Fue en julio de 2024 cuando Elton contrajo una infección ocular durante unas vacaciones en el sur de Francia, luego, con el paso de las semanas la situación se agravó. El artista mismo lo confirmó: el ojo derecho perdió por completo la visión, y el izquierdo quedó con una “visión muy limitada”.

La gravedad del problema quedó expuesta cuando admitió no poder leer, ver televisión ni observar a sus hijos practicar deportes, actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana. “No puedo ver nada… ha sido devastador”, confesó.

El impacto no se quedó en lo personal, sino que también repercutió en sus proyectos profesionales. Por ejemplo, en el estreno del musical The Devil Wears Prada: The Musical, para el que compuso la música, declaró que no pudo asistir a varios ensayos: “No puedo ver la obra, pero me encanta escucharla”, dijo.

Resistencia, duelo y esperanza: la nueva etapa del artista

Pese al golpe, Elton John no se entrega al pesimismo. En su reciente confesión relató que estos 15 meses han sido “angustiantes” y emocionalmente muy duros; sin embargo, mantiene la esperanza. En sus palabras:

“He tenido la vida más increíble… hay esperanza de que algún día la ciencia pueda ayudarme”.

Su entorno familiar, esposo, hijos y amigos cercanos del mundo del espectáculo, se ha volcado en brindarle apoyo incondicional. El interprete asegura que ese respaldo, sumado a su voluntad de luchar, ha sido clave para sobrellevar la situación.

