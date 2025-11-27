Guerra familiar en el clan de “El Puma”: Carolina Pérez responde a Liliana Rodríguez tras escándalo aéreo

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía un simple incidente en un vuelo se convirtió en un terremoto mediático para José Luis “El Puma” Rodríguez. Tras ser bajado del avión por la tripulación, su hija mayor, Liliana Rodríguez, cuestionó públicamente su forma de viajar y disparó contra su padre en redes: “¿Dónde está tu familia?”.

La respuesta llegó rápida y dura: Carolina Pérez, esposa del cantante, no se guardó nada y lanzó un mensaje contundente, dejando claro que los ataques de Liliana no tienen ningún peso frente a la unidad de su familia.

El vuelo que encendió la polémica

El conflicto comenzó cuando el cantante fue obligado a abandonar un vuelo, tras un altercado con la tripulación. Según “El Puma”, su equipaje contenía medicinas vitales por su trasplante, y el pedido de que lo colocaran en un compartimento superior fue la causa de su expulsión del avión.

El video del incidente se viralizó, y mientras el público debatía sobre lo ocurrido, Liliana Rodríguez no dudó en lanzar su dura crítica pública, cuestionando el comportamiento de su padre y su supuesta indiferencia hacia la familia.

Carolina responde: sin filtros ni rodeos

La esposa del cantante respondió a través de medios aliados con palabras fuertes y directas:

“Para nosotros tú no eres importante. Lo que opines sobre nuestra familia nos da igual”.

Carolina no solo defendió a su marido, sino que cuestionó la relevancia de Liliana, dejando claro que en su casa las decisiones las toma la familia unida, no las hijas distanciadas que llevan décadas sin contacto.

Además, enfatizó que la verdadera preocupación debería ser la salud delicada de “El Puma”, afectado por el estrés del escándalo y su condición de trasplantado.

Viejas heridas que vuelven a sangrar

Este conflicto no es nuevo. Liliana y su hermana Lilibeth llevan más de 30 años distanciadas de su padre, fruto de viejas disputas con el cantante y con su entorno familiar. Cada escándalo, cada declaración, parece reabrir viejas heridas que ni el tiempo ha logrado cerrar.

El choque entre Carolina y Liliana deja claro que la batalla no es solo padre-hijas, sino esposa contra hijastra, y promete mantenerse en el ojo público mientras el cantante intenta sobrevivir al escándalo y cuidar su salud.

La guerra mediática apenas comienza y ya dejó ver que en la familia Rodríguez nadie da su brazo a torcer. Entre polémica aérea, reproches familiares y defensa férrea, esta historia promete seguir generando titulares.

