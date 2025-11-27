Colombia conquista Miss International 2025: la corona tiene sabor latino con Catalina Duque

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 27 de noviembre se celebró la final de Miss International 2025 en el Yoyogi National Gymnasium de Tokio, Japón, donde más de 80 candidatas de todo el mundo compitieron por la codiciada corona. Al cierre de la gala, Catalina Duque, representante de Colombia, fue coronada como la nueva reina del certamen.

Su victoria marca un momento histórico para Colombia, llevándose una cuarta corona del certámen para su país y pone de relieve el talento y la presencia latina en los concursos de belleza globales. A continuación, los resultados del top 5 y otros detalles relevantes de la noche.

Top 5 y posiciones finales

Colombia - Catalina Duque, Miss International 2025

1. Finalista Zimbabue — Yollanda Chimbarami

2. Finalista Bolivia — Paola Guzmán Sánchez

3. Finalista Indonesia — Melliza Xaviera Yulian

4. Finalista Filipinas — Myrna Esguerra

Una final de alto voltaje entre dos favoritas

La final de Miss International 2025 estuvo marcada por una tensión electrizante, pues tanto Colombia como Zimbabue llegaban como las grandes favoritas del público y de los expertos en certámenes. La decisión se tornó especialmente reñida cuando ambas demostraron un dominio impecable en pasarela, oratoria y presencia escénica, generando un cierre inesperadamente competitivo. Para muchos, era una batalla de titanes en la que cualquier mínima diferencia podía definir la corona, lo que hizo que el anuncio final desatara gritos, lágrimas y una ovación que retumbó en todo el recinto.

Zimbabue impresionó al jurado con una intervención contundente sobre la discriminación, reflexionando sobre la importancia de combatirla desde la educación y la representación social. Su mensaje fue aplaudido y catalogado como uno de los discursos más fuertes de la noche.

Por su parte, Colombia optó por un enfoque más emocional, hablando sobre la comida como un puente universal que conecta culturas, familias y tradiciones. Su respuesta fue valorada por la calidez, la cercanía y la coherencia con la línea cultural que promueve el certamen.

El triunfo colombiano y lo que viene

La elección de Catalina Duque no solo celebró su elegancia y seguridad, sino también su capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia y reforzar la identidad cultural de su país. Su coronación genera grandes expectativas sobre su papel como embajadora del certamen durante el próximo año, especialmente en proyectos sociales y presencia internacional.

Con esta victoria, Colombia vuelve a posicionarse como una potencia en concursos de belleza y cierra una de las ediciones más comentadas y reñidas de Miss International en los últimos años.

