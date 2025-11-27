Deja las redes para ser sacerdote: la historia del famoso modelo e influencer Pablo Garna

Suscríbete a nuestros canales

Pablo Garna, influencer y modelo español de 34 años, ha tomado una decisión que ha conmocionado a sus seguidores: abandonar por completo su exitosa carrera en redes sociales para ingresar en un seminario y encaminarse hacia el sacerdocio. El joven, conocido por su imponente presencia física y contenido de moda y estilo de vida, ha decidido intercambiar la notoriedad digital por lo que describe como "la llamada de Dios".

El anuncio se produjo a través de sus redes sociales, donde acumulaba cientos de miles de seguidores y generaba ingresos considerables a través de colaboraciones con marcas de moda, fitness y lifestyle. Su perfil, que mostraba una vida aparentemente perfecta llena de viajes, eventos exclusivos y contenido patrocinado, dará ahora un giro radical hacia el anonimato y la vida religiosa.

La llamada vocacional: más fuerte que la fama

Según explicó el propio Garna en su comunicado de despedida, la decisión no fue repentina sino el resultado de un proceso interior que venía gestándose desde hace tiempo. "He descubierto que hay una felicidad más profunda que los 'me gusta' y que el verdadero propósito va más allá de la validación digital", expresó el ahora seminarista.

Fuentes cercanas al influencer señalaron que en los últimos meses había mostrado un creciente interés por actividades de voluntariado y retiros espirituales, aunque nadie en su círculo más íntimo esperaba que diera un paso tan radical como abandonar completamente su carrera digital para abrazar la vida religiosa.

Un precedente en la era digital

El caso de Pablo Garna no es el primero pero sí uno de los más significativos en la era de las redes sociales. Su decisión se enmarca en una tendencia creciente de jóvenes profesionales que, habiendo alcanzado el éxito material y la fama digital, deciden abandonarlo todo para seguir vocaciones religiosas.

El adiós digital y el nuevo comienzo

En su mensaje de despedida, Garna agradeció a sus seguidores el apoyo recibido durante años pero fue claro acerca de su nueva dirección: "Este no es un hasta pronto, es un adiós definitivo a esta etapa. Les pido sus oraciones en mi nuevo camino".

El ahora ex-influencer ya ha eliminado la mayoría de sus contenidos de redes sociales y ha rescindido todos sus contratos comerciales. Su ingreso al seminario marca el inicio de un proceso formativo que, de culminar exitosamente, lo llevará al sacerdocio en los próximos años.

