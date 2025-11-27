¿Qué ocurre con Wendy Guevara? Revelan la razón de su visita al quirófano

Suscríbete a nuestros canales

Wendy Guevara, la reconocida influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, sorprendió a sus seguidores esta semana al someterse a una cirugía estética integral. La artista, de 32 años, ingresó al quirófano el lunes para realizarse una lipoescultura con lipo transferencia y un aumento y proyección de glúteos y piernas, procedimientos que buscan mejorar su silueta.

Wendy había sido transparente con su público desde el principio, revelando días antes sus planes de operarse. Explicó que el procedimiento consistiría en extraer grasa de ciertas zonas de su cuerpo para transferirla a sus piernas y glúteos, buscando un aumento de volumen en estas áreas. Además, confirmó que también se realizaría un ajuste y aumento de busto, con el objetivo de lograr "un aumento leve de talla" y que sus senos luzcan "más juntitos".

El procedimiento: éxito con un ritmo propio

La cirugía, aunque extensa, fue un éxito. Según confirmó su amiga Salma, quien la acompañó durante el proceso, la operación "se extendió más de lo previsto, pero salió bien y sin complicaciones". Wendy permaneció bajo vigilancia médica durante la tarde posterior a la intervención como parte de su recuperación.

Fiel a su estilo cercano, la influencer no esperó a estar completamente recuperada para conectarse con sus seguidores. Poco después de la operación, se conectó en vivo desde la cama del hospital para agradecer los mensajes de apoyo y confirmar que se encontraba bien, aunque se la veía sedada y adolorida por el proceso normal postoperatorio.

La cirugía descartada: las costillas que no fueron

Un detalle que generó gran interés fue el hecho de que Wendy descartara someterse a la luxación de costillas, un procedimiento para afinar la cintura que sí se realizaron sus amigas Paola Suárez y Briggitte Bozzo.

La razón de esta decisión es netamente profesional. La influencer reveló que tiene en puerta posibles proyectos que requieren fuerza y movilidad del torso, específicamente una posible pelea en el evento de influencers Supernova. "Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no", explicó con su característico humor.

Trasfondo público: de "María Ovina" al quirófano

La noticia de su cirugía llegó pocas horas después de que Wendy participara en el programa ¿Quién es la máscara?, donde se reveló como la concursante "María Ovina". Este movimiento marca otro hito en la ya destacada trayectoria de la influencer, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en ganar un reality show en México y Latinoamérica.

Wendy ha enfatizado que esta transformación va más allá de lo estético, formando parte de una búsqueda personal para "sentirse mejor consigo misma" y afrontar nuevos retos profesionales con mayor confianza. Mientras se enfoca en su recuperación, sus fans esperan ansiosos el prometido "estreno de cuerpazo" que la misma Wendy aseguró que compartirá en sus redes sociales cuando pueda "levantarse sin dolor".

