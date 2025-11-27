¿Quién se llevará la corona del Miss Internacional 2025? Estas son las participantes más destacadas

Suscríbete a nuestros canales

La sexagésima tercera edición del certamen Miss Internacional se celebra este jueves 27 de noviembre de 2025 en Tokio, Japón. La vietnamita Huỳnh Thị Thanh Thủy, Miss Internacional 2024, será la encargada de coronar a su sucesora al final de una gala que reúne a delegadas de todo el mundo y que consolida este evento como uno de los cinco certámenes de belleza más importantes a nivel global.

El despliegue venezolano: Alessandra Guillén

Alessandra Guillén es la representante de Venezuela en esta edición. Nacida en Caracas y criada en la isla de Margarita, esta mujer de 27 años posee un perfil académico y profesional excepcional.

Formación Internacional: Vivió en París desde los 16 años, donde aprendió francés e inglés. Es graduada en Comunicación Social y posee dos maestrías: una en Marketing Digital y e-Business (por la que obtuvo una beca y se graduó con honores) y un MBA en Marketing Digital y Gestión de Lujo.

Trayectoria Profesional: Trabajó como 'digital manager' para el grupo japonés Hana Group, siendo responsable de estrategias globales y representante en eventos internacionales. También acumuló experiencia en el sector de la moda de lujo en las galerías Lafayette.

Propuesta de Reinado: Su visión es utilizar la plataforma del Miss Internacional para inspirar a otros a alcanzar su potencial, promoviendo la sostenibilidad, la diversidad y el empoderamiento femenino.

Otras candidatas que generan expectación

Alessandra Guillén no es la única candidata que suena con fuerza, pues el medio Metro destaca que existen otras grandes favoritas latinas para ganar la corona o ubicarse entre las finalistas. Entre las delegadas más comentadas resalta Zamira Lee Allende, de Puerto Rico, quien realizó una presentación destacada en la competencia preliminar y, como graduada en Comunicación, busca la tercera corona para su país. A ella se suman Daiana Pereyra, de Argentina, quien figura en las listas de favoritas, y Catalina Duque, de Colombia, considerada una de las representantes con mayor potencial, así como Nathie Quijano, de Perú, quien genera expectativas entre los seguidores. Por su parte, la candidata de Vietnam, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, se encuentra entre las grandes preferidas a nivel global junto a las representantes de India, Indonesia, España y la República Checa.

Un certamen con visión de futuro

Miss Internacional, fundado en 1960, se caracteriza por buscar algo más que la belleza exterior. Evalúa a sus participantes como "Embajadoras de buena voluntad y Paz", considerando sus aptitudes, diplomacia, elegancia y comportamiento, con el objetivo de marcar un nuevo estándar de belleza global con propósito.

