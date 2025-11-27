Tensión y glamour en el Miss Venezuela 2025: la preliminar que definirá a las favoritas se vivirá esta noche

Suscríbete a nuestros canales

La emoción y los nervios se sienten desde temprano en los pasillos de Venevisión. Esta noche, se llevará a cabo la preliminar del Miss Venezuela 2025 en el Estudio 1 del canal.

Este primer gran enfrentamiento marca la última oportunidad para que las aspirantes demuestren su carisma, disciplina y presencia escénica antes de la gran gala final, que se realizará el 4 de diciembre en el Centro Comercial Líder bajo la conducción de Maite Delgado y José Andrés Padrón.

Jurado femenino: experiencia que pesa

El comité organizador apostó por un panel de jurado conformado únicamente por mujeres, entre exreinas de belleza y figuras mediáticas de renombre. Entre las destacadas se encuentra Osmariel Villalobos, quien viajó desde Estados Unidos para participar, y la periodista Milagros Zambrano, cuya presencia le da prestigio y credibilidad al evento.

En una reunión previa, el jurado definió la mecánica de evaluación: 60 % de la decisión recaerá en sus votos, mientras que el 40 % restante dependerá del comité y de profesionales que han seguido de cerca la preparación de cada candidata. La medida busca equilibrar la votación y minimizar polémicas, aprendiendo de los errores de ediciones anteriores.

Miranda y Amazonas: las favoritas que acaparan la atención

Los estados Miranda y Amazonas se perfilan como los grandes contendientes de este año. Sus candidatas han mostrado consistencia, disciplina y carisma durante los meses previos, posicionándose como las favoritas para pelear la corona.

El hecho de combinar la evaluación del jurado con la del comité aumenta la tensión: cada gesto, cada presentación y cada detalle de estilo será observado con lupa. Todo apunta a que esta preliminar será decisiva para identificar a quienes realmente podrían llegar a la corona.

Falso en vivo: control absoluto del espectáculo

El formato de “falso en vivo”, en el que se graba previamente y luego se transmite como si fuera en directo, busca garantizar un espectáculo sin errores técnicos ni improvisaciones. Esta estrategia también responde a la necesidad de evitar controversias como la de la edición 2022, cuando la elección de Diana Silva desató críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del concurso.

El comité organizador apuesta a un evento impecable, donde el glamour se combine con la seguridad de que la competencia será justa y bien evaluada.

Esta preliminar marca el último filtro antes de la gala final del 4 de diciembre. Cada candidata tendrá que dar lo mejor de sí, demostrando no solo belleza, sino seguridad, actitud y preparación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube