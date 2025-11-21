Chepa Candela: Flavia Gleske duramente criticada en redes por polémica campaña

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelou, jelooouuuu!!! Nuevamente aquí me tienen ¡y aquí me tendrán!, en este raudo tecleo que los mantiene al "dei" con lo más "niu" del acontecer farandulero..., de aquí, de allá… y más allaita…

Nacho

Y ustedes se preguntarán el motivo de mi inglés... ¡Ley de atracción! Para que me caiga el "monei" en biyuyitos verdes (¡Cues, recues cues!) y de retruque, a ustedes, también...Pero mejor corto este preámbulo para contarles que el NACHO anda ¡“very japi”, cual lombriz!, pues dentro de poco se estrenará como conferencista, oficio que le viene “como anillo al dedo”, pues con lo bocón (¡Habla hasta dormido!) que es, nada le cuesta pararse en un auditorio para hablar “gamelote” parejo…¡Síii, señores!…El susodicho anda de lo más entusiasmado con su nuevo rol a través del cual dará charlas motivadoras, donde se basará en su experiencia para hablar con seguridad y firmeza de temas que lo han tocado personalmente como el de la fertilidad masculina, el cual domina como muy pocos, pues el Nacho hace mas hijos que un acure y como se sabe, tiene una muchachera…

Rolando Padilla

Yyy variando el “parling”, les bato que el ROLANDO PADILLA (¿Les suena ese nombrecito?) ique, no supera la tibiera que desde hace tiempo carga con un grupo de fablistanes faranduleros a quienes agregó a su lista negra por ser de los pocos que se atrevieron a preguntar sobre su ruptura con la actriz Flavia Gleske , me cuentan que a pesar de que ha pasado un rato largo, el susodicho no los puede ver ni en fotos y se los consigue cualquier evento, la torcida de ojos que le mete, que casi queda tuerto…Me enteré que varios colegas han tratado de mediar, fallando en el intento, pues el Rolando Padilla no conoce la palabra perdón…y pregunto, como quien no quiere la cosa: ¿estarán en esa lista Viviana Gibelli y Luis Olavarrieta en esa lista?...Recuerden (Si se les olvidó) que en sus respectivos podcast les contó su vida y otra…y hasta habló mal de la madre de sus hijas...

Flavia Gleske

Yyy hablando de FLAVIA GLESKE, también les bato que hace rato colgó los guantes en el mundillo farandulero , pero le dio por ser imagen de una empresa que intercambia video juegos para niños y su campaña consiste en que la gente, que no vive en esta city, puede cambiar sus cintas jugadores de otros estados ,pero el video inicia con la actriz diciendo " Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra" , un Viejo dicho que a los internautas no les cayó nada bien , porque descargaron su rabia contra ella, al sentir discriminación , me dicen que la idea era conectar con la gente del interior , pero la gracia salió morisqueta porque a nadie le gusto nadita esa forma de publicidad....Mijita, que mala asesoría tienes en marketing…

