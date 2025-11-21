¡Se enciende la polémica! Miss Universo en el ojo del huracán por la relación entre Raúl Roche y Fátima Bosch: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La reciente elección de Miss México como la Miss Universo 2025, está sumida en una tormenta de especulaciones, tras la aparición de una fotografía que liga al presidente de la franquicia global, Raúl Rocha Cantú, con la ganadora, Fátima Bosch. Lo que inicialmente parecía un simple apoyo, ha destapado una serie de alarmantes rumores que apuntan a un posible "show" orquestado.

La fotografía en cuestión, donde Raúl Rocha Cantú posa en aparente cercanía con Fátima Bosch, ha sido el detonante de varios chismes, debido según uno de los jurados de la organización sugirió que esta imagen no es casual y que forma parte de una conexión mucho más profunda.

El rumor más explosivo sitúa al padre de la recién coronada Miss Universo en el centro del escándalo, en este sentido se especula que, en el pasado, el progenitor de Fátima Bosch habría tenido relaciones de negocios con el mismísimo Presidente de Miss Universe.

Aunque la naturaleza de estos supuestos negocios no se ha revelado, la coincidencia temporal y la aparición de la foto han levantado serias dudas sobre la imparcialidad del certamen.

La situación escala a niveles críticos con la supuesta filtración de un testimonio clave. Uno de los miembros del jurado de Miss Universo habría roto el silencio, alegando que recibió una petición directa de Raúl Rocha Cantú.

Según, el presidente de Miss Universo habría argumentado que el triunfo de Fátima Bosch era "rentable para su negocio", insinuando que el voto no fue por mérito, sino por una estrategia económica o un favor personal.

Estos rumores arrojan una sombra de duda sobre la transparencia del concurso y la legitimidad de la corona de Fátima Bosch.

