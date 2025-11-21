¿Voz de la experiencia o conflicto de intereses? El acertado vaticinio de Osmel Sousa sobre el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Osmel Sousa, la mente maestra detrás de siete coronas universales para Venezuela, había vaticinado que México sería el próximo país en alzar la corona del Miss Universo, y así fue. Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo, validando el ojo clínico de Sousa, quien desde su renuncia a la organización había elogiado sin reservas a la representante mexicana. Su triunfo corona una edición del certamen que estuvo precedida por tensas polémicas y que Sousa, con su vasta experiencia, supo leer a la perfección.

"México debe ser la ganadora": el pronóstico acertado

Las razones de Sousa para respaldar a la candidatura mexicana fueron contundentes y públicas. El 'Zar' no solo analizó la belleza de Fátima, sino también el contexto global de la competencia, incluyendo el impacto mediático de la polémica que ella enfrentó.

"México debe ser la ganadora, para mí... tiene todas las cualidades, para el concurso va a ser muy bueno", afirmó Sousa . Subrayó que Fátima Bosch es el "verdadero ejemplo de una digna representante".

Sousa abordó con inteligencia estratégica la controversia entre Fátima Bosch y el director tailandés Nawat Itsaragrisil. Lejos de verlo como un obstáculo, lo consideró un factor que beneficiaba a la mexicana y al certamen. "Si gana México, que debería de ganar porque es una niña bella, con todas las cualidades, con todo el alboroto, cuando gane, todo el mundo va a quererla", explicó. Añadió que el incidente generaría más rating y que "todo el mundo estará pendiente de la gala final", un elemento que, en su opinión, jugaba a favor de Bosch ante los jueces.

Alicia Machado y su apoyo a México

Alicia Machado, Miss Universo 1996, no solo predijo el éxito de México en el certamen, sino que fue una de las defensoras más fervientes de Fátima Bosch durante la polémica con el director tailandés Nawat Itsaragrisil. En un emotivo mensaje en redes sociales, la exreina venezolana declaró abiertamente: "Estoy con Miss México, espero que gane esta niña. Tienes todo mi amor…". Machado, quien enfrentó situaciones similares durante su propio reinado, criticó duramente los abusos de poder dentro de la organización, exigiendo respeto para todas las concursantes y consolidándose como una voz profética que vio en Bosch a la merecedora de la corona.

