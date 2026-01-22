Premio Lo Nuestro 2026: todo lo que debes saber sobre la gran noche de la música latina

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 ya tiene fecha, hora, lugar y presentadores confirmados. La icónica gala de la música latina se celebrará el jueves 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, con transmisión en vivo por televisión y streaming. Esta edición promete ser una de las más comentadas del año, no solo por las nominaciones sino por el trío de presentadoras que liderará la noche, combinando carisma, elegancia y personalidad sobre el escenario.
Fecha, lugar y cómo seguir la ceremonia
El evento comenzará a las 7:00 p.m. hora del este y se podrá disfrutar desde distintas plataformas: televisión abierta y por cable en Estados Unidos, así como streaming en varias plataformas digitales para Latinoamérica. Los espectadores podrán ver la alfombra roja, entrevistas con los artistas y la entrega de los premios en tiempo real, convirtiéndolo en un evento para fanáticos de todas las edades.
El Kaseya Center, un espacio reconocido por albergar grandes producciones musicales y deportivas, ofrecerá un marco espectacular para esta edición, con luces, escenarios múltiples y sorpresas en vivo que reflejan la energía y diversidad de la música latina.
El trío que conducirá la gran noche
El mayor atractivo de esta edición estará en los presentadores, quienes aportarán personalidad y dinamismo al evento:
Thalía, superestrella global de la música latina, regresará como conductora, aportando su experiencia, carisma y conexión con el público. Su presencia promete momentos emotivos y energía en el escenario.
Nadia Ferreira, reconocida modelo y figura internacional, se unirá a Thalía para aportar frescura y glamour, consolidándose como una de las caras más influyentes de la moda y el entretenimiento latino.
Clarissa Molina, presentadora y personalidad de televisión, completa el trío. Con su estilo cercano y carismático, asegurará una conducción fluida y divertida, conectando a artistas y audiencia.
La combinación de estas tres mujeres promete un espectáculo que alternará humor, momentos emotivos y celebraciones del talento latino, haciendo de la conducción uno de los principales focos del evento.
Nominados destacados y votaciones
Los artistas con mayor presencia en las nominaciones incluyen a Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro y Carín León, quienes competirán en categorías como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año. También se destacan otros intérpretes emergentes y grupos musicales que reflejan la diversidad de géneros presentes en la música latina contemporánea, desde urbano y pop hasta regional mexicano y tropical.
Las votaciones abiertas al público se realizaron en las semanas previas al evento, permitiendo a los fans participar activamente en la selección de sus favoritos. Esto refuerza la conexión de Premio Lo Nuestro con la audiencia, convirtiéndolo en un evento que celebra tanto a los artistas como a sus seguidores.
Qué esperar de la noche
Además de la entrega de premios, los asistentes y televidentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo, tributos especiales y momentos de interacción entre artistas y conductoras. La alfombra roja se perfila como uno de los momentos más glamorosos, donde los artistas mostrarán sus estilos y se anticiparán los momentos más comentados de la ceremonia.
Con fecha, lugar, hora y conductoras confirmadas, Premio Lo Nuestro 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados de la música latina.
