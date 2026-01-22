Grammys 2026: cómo y cuándo ver la gala más importante de la música

Suscríbete a nuestros canales

Los ojos del mundo de la música se vuelven hacia Los Ángeles. La 68° entrega de los Premios Grammy, conocida como La noche más grande la música, se celebrará el próximo domingo 1 de febrero de 2026 desde el Crypto.com Arena. La ceremonia promete una noche de grandes estrellas, competencias reñidas y cambios en las categorías, marcando el regreso del evento a su formato tradicional tras una edición atípica en 2025.

Cuándo y dónde ver la ceremonia

La gala principal comenzará a las 8:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) y será transmitida en vivo por la cadena CBS. Para quienes prefieren el streaming, estará disponible en vivo y bajo demanda en Paramount+.

Sin embargo, la celebración comienza mucho antes. La Premiere Ceremony, donde se entregan la mayoría de los premios (incluidas todas las categorías de jazz, clásica y música para medios), se realizará el mismo día a las 3:30 p. m. (hora del Este) desde el Peacock Theater. Este pre-show se podrá seguir gratuitamente en el canal de YouTube de la Recording Academy y en live.GRAMMY.com.

La alfombra roja tendrá su propio espectáculo, con una cobertura especial de cuatro horas a cargo de USA TODAY que se transmitirá en su sitio web y su canal de YouTube. Además, por primera vez, los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo (Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías) compartirán escenario en una presentación especial durante la gala.

Una batalla por las categorías principales

La lista de nominados, anunciada el pasado noviembre, establece una batalla histórica en las categorías generales. El rapero Kendrick Lamar es el máximo nominado de la noche, con nueve opciones que incluyen Grabación del Año (“luther” con SZA), Álbum del Año (“GNX”) y Canción del Año (“luther”).

Le siguen en la contienda Lady Gaga (con siete nominaciones) y un grupo de artistas con seis candidaturas cada uno: Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y los productores Jack Antonoff y Serban Ghenea.

En la categoría de Mejor Artista Nuevo compiten desde la estrella del pop Addison Rae y el grupo global KATSEYE, hasta el respetado cantautor de R&B Leon Thomas, quien también compite por el premio mayor con su álbum “MUTT”.

Presentaciones confirmadas y nuevas categorías

Además del segmento grupal de los artistas nuevos, Sabrina Carpenter, nominada en seis categorías, también está confirmada para subir al escenario. Se espera que se anuncien más artistas en los días previos al evento.

Este año también trae novedades en las categorías. La Academia introdujo dos nuevos premios: Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum. Además, la antigua categoría de Mejor Álbum Country fue renombrada como Mejor Álbum Country Contemporáneo, buscando reflejar con mayor precisión los distintos sonidos del género.

La gala será conducida por el comediante Trevor Noah por sexta y última vez, consolidándose como una de las figuras más constantes en la historia reciente del evento.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube