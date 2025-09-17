Venezuela suena fuerte en los Latin Grammy: quiénes son los nominados que ponen el país en alto este 2025

Suscríbete a nuestros canales

Con la lista de nominados al Latin Grammy 2025 ya oficializada, la presencia venezolana vuelve a llamar la atención. Artistas como Elena Rose, Rawayana, Joaquina, Lasso, Akapellah, entre otros, han logrado que sus canciones o álbumes sean reconocidos en categorías diversas, lo que refleja una variedad sonora que va del pop al rap, del rock alternativo a la fusión urbana. Además, el reciente triunfo de Rawayana en los Grammy estadounidenses ha añadido un logro histórico para la música venezolana, que se consolida internacionalmente.

Rawayana: Grammy americano y voz de cambio

Rawayana ganó su primer Grammy en febrero de 2025, alzándose con el premio al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por ¿Quién trae las cornetas? En su discurso, Beto Montenegro, vocalista del grupo, aprovechó para dirigirse a Venezuela con un mensaje emotivo de orgullo local:

“Levantemos la cabeza con orgullo… Ser venezolano es lo más arrech* del mundo entero.”

El álbum, que no solo involucra colaboraciones sino también mezcla de estilos, ha sido descrito como un reflejo de los sonidos y la identidad venezolana, influenciado por las ciudades costeras, con fusiones que van desde lo caribeño hasta lo urbano.

Elena Rose: constancia, plataformas y reconocimiento

Desde su debut como solista, Elena Rose ha escalado posiciones en la escena latina mediante colaboraciones y producciones propias que conectan con el público femenino y joven. En 2024 obtuvo tres nominaciones al Latin Grammy: por “Caracas en el 2000” en Canción del Año; “Blanco y Negro” para Mejor Canción Pop/Rock; y “Por El Contrario” en categoría Regional Mexicano/Compositor. Además, lleva millones de oyentes mensuales en plataformas digitales como Spotify, ha participado en festivales internacionales como Bésame Mucho, Pa’l Norte, Tecate Emblema, Sueños en Chicago y Baja Beach Fest, consolidando su crecimiento artístico más allá de Venezuela.

Contexto de nominaciones y géneros: diversidad musical

Los venezolanos nominados al Latin Grammy abarcan distintas categorías y estilos. Por ejemplo, Rawayana y Akapellah aparecen en Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina con su canción “Veneka”. Rawayana también compite con Fonseca en la categoría de Mejor Canción Tropical, mientras que Akapellah tiene presencia en Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

Lasso también figura con nominaciones en géneros urbanos y pop/rock, lo que indica que su trabajo atraviesa fronteras estilísticas. Esta variedad es importante: demuestra que los artistas venezolanos ya no se limitan a un solo género, sino que exploran y ganan espacios en estilos distintos.

Impacto internacional y reacciones

El triunfo de Rawayana en los Grammy estadounidenses fue celebrado intensamente dentro y fuera de Venezuela. Más allá del trofeo en sí, el reconocimiento simboliza algo más grande: visibilidad para los músicos venezolanos, inspiración para quienes siguen aun sin apoyo institucional, y demostración de resistencia creativa.

Además, la nominación de Elena Rose para múltiples Latin Grammys y su ascenso en plataformas de streaming refuerzan su perfil internacional, abriendo puertas para futuras colaboraciones y giras. Su canción “Caracas en el 2000” ha sido particularmente resonante, convirtiéndose en un himno para algunos venezolanos fuera del país.