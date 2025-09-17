Stefanía Fernández después de la corona: su vida lejos de los reflectores y el valiente cambio físico que acaba con los estereotipos

Suscríbete a nuestros canales

Stefanía Fernández, la venezolana que conquistó el mundo al ser coronada Miss Universo en 2009, ha mantenido su vida personal y profesional bajo el radar en los últimos años. Sin embargo, recientemente, ha compartido un capítulo importante de su vida con sus seguidores. A través de sus redes sociales, reveló que se sometió a una cirugía de explantación mamaria, decisión que tomó para priorizar su salud y bienestar. En su publicación, expresó su agradecimiento a Dios por la fortaleza durante el proceso y a su familia por el apoyo brindado. Además, compartió su deseo de que su testimonio inspire a otras mujeres a tomar decisiones informadas sobre su salud.

Un vistazo a su vida después de la corona

Tras su reinado, Stefanía se trasladó a Colombia en 2016 y contrajo matrimonio con el empresario venezolano Bernardo Asuaje en 2017. Sin embargo, en 2020 anunciaron su divorcio. En 2021, Stefanía dio la bienvenida a su primer hijo, Liam Inciarte Fernández, fruto de su relación con el beisbolista de Grandes Ligas Ender Inciarte. La pareja se casó en enero de 2022 y en julio de 2023, anunciaron el nacimiento de su segundo hijo, Enzo Inciarte Fernández. Actualmente, la familia reside en Tampa, Florida.

Transformación personal y espiritual

A lo largo de estos años, Stefanía ha compartido su viaje hacia la espiritualidad y el bienestar personal. En diversas entrevistas, ha expresado cómo su fe en Dios ha sido fundamental para superar desafíos personales y profesionales. Esta transformación espiritual ha influido en su vida diaria y en su enfoque hacia la maternidad y el cuidado de su salud.

Empoderando a las mujeres a través de la salud

Un legado de belleza, fe y salud

Stefanía Fernández ha evolucionado de ser una reina de belleza internacionalmente reconocida a convertirse en una defensora activa de la salud femenina y el bienestar personal. Su viaje refleja una mujer que, guiada por su fe y amor por su familia, ha encontrado un propósito más allá de las pasarelas: empoderar a otras mujeres a través de decisiones conscientes y saludables.

Con su línea de productos veganos para el cuidado de la piel, AMMATERRE SKIN, y su presencia en redes sociales compartiendo su testimonio, Stefanía continúa inspirando a muchas a priorizar su salud y bienestar.

Su historia es un recordatorio de que la verdadera belleza radica en cuidar de uno mismo, en escuchar al cuerpo y en tomar decisiones que promuevan una vida saludable y plena.

