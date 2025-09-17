Así es la mansión de Lionel Messi en una exclusiva comunidad al sur de Florida: lujo, privacidad y vecinos de renombre

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, ha adquirido una mansión frente al mar en la codiciada comunidad cerrada de Bay Colony, en Fort Lauderdale, Florida. Esta adquisición no solo marca un hito en su carrera deportiva, sino también en su vida personal, al establecerse en una de las zonas más exclusivas y seguras del sur de Florida.

Una mansión de lujo frente al mar

La propiedad adquirida por Messi en septiembre de 2023 por $10.75 millones se extiende sobre 10,500 pies cuadrados (aproximadamente 975 metros cuadrados) y ocupa un lote de 19,000 pies cuadrados. La mansión cuenta con 10 habitaciones, 9.5 baños, una sala de cine, un gimnasio, una cocina de chef, una piscina con acceso directo al canal y un garaje para tres vehículos. El diseño interior combina elementos modernos con acabados de alta gama, incluyendo paneles de terciopelo negro, paneles de Murano y una paleta de colores neutros que aportan elegancia y sofisticación.

La ubicación de la mansión ofrece vistas panorámicas al agua y acceso directo a canales navegables, lo que permite a Messi disfrutar de actividades acuáticas y relajarse en un entorno privado y sereno. La propiedad ha sido objeto de atención mediática debido a sus características de lujo y su diseño exclusivo, que reflejan el estilo de vida del futbolista.

Bay Colony: un vecindario de élite

Bay Colony es una comunidad cerrada ubicada en Fort Lauderdale, conocida por su privacidad, seguridad y lujo. Con solo 100 residencias, la zona ofrece acceso directo al agua, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada cerca de las playas, restaurantes y tiendas de la ciudad. La comunidad ha atraído a diversas personalidades del deporte, el entretenimiento y los negocios, quienes buscan un entorno exclusivo y tranquilo para vivir.

Vecinos de renombre

Entre los residentes destacados de Bay Colony se encuentran figuras como el futbolista uruguayo Luis Suárez, quien también juega para el Inter Miami y reside en la misma comunidad. Suárez adquirió una propiedad de 9,600 pies cuadrados en la zona, que ofrece acceso directo a los canales de Bay Colony y cuenta con un diseño que combina lujo y privacidad.

Además, el empresario Patrick Bet-David, fundador de Valuetainment Media, posee una mansión de 10,400 pies cuadrados en Bay Colony. Su residencia incluye características como una piscina de agua salada, una sala de cine, una bodega de vino y un putting green, reflejando su éxito en el mundo de los negocios.

La presencia de Messi en Bay Colony ha elevado el perfil del vecindario, atrayendo la atención de otros posibles compradores interesados en residir en una comunidad de alto nivel. Su mudanza a la zona también ha generado un aumento en el interés por propiedades en Fort Lauderdale, consolidando a Bay Colony como una de las direcciones más codiciadas del sur de Florida.

Un nuevo capítulo en la vida de Messi

La adquisición de esta mansión marca un nuevo capítulo en la vida de Lionel Messi, quien ha encontrado en Bay Colony un lugar donde combinar su pasión por el fútbol con un estilo de vida tranquilo y lujoso. La comunidad ofrece el equilibrio perfecto entre privacidad, seguridad y acceso a las comodidades que Fort Lauderdale tiene para ofrecer. Con su familia establecida en la zona, Messi continúa su carrera en el Inter Miami, mientras disfruta de su nuevo hogar en una de las comunidades más exclusivas del país.

