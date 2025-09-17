Suscríbete a nuestros canales

Robert Redford no solo es un ícono del cine estadounidense; también supo rodearse de lugares que reflejan su estilo de vida. Entre sus propiedades, destaca la reciente adquisición de una lujosa mansión en Tiburón, California, un refugio que combina sofisticación, privacidad y vistas panorámicas de la bahía de San Francisco.

Un rincón exclusivo frente a la bahía

Ubicada al final de una calle sin salida, la mansión goza de una ubicación privilegiada que garantiza privacidad y tranquilidad. Sus jardines cuidadosamente diseñados, la cercanía a senderos y playas, y la vista directa a la bahía, convierten la residencia en un paraíso.

Detalles que enamoran

Construida a finales de los años sesenta y adquirida por el actor en 2020, el también director Redford y su esposa Sibylle Szaggars, decidieron modernizar la casa combinando lo clásico con lo contemporáneo. Sus más de 260 metros cuadrados se distribuyen en dos niveles, con techos altos, suelos de madera y amplios ventanales que inundan de luz cada rincón.

La mansión cuenta con cuatro dormitorios, de los cuales uno fue convertido en despacho, tres baños, una suite principal con vestidor y baño privado, además de una cocina remodelada para chefs exigentes. La sala familiar, con chimenea y tragaluces, se convierte en el centro de la casa, ideal para reuniones o momentos de relajación frente al paisaje.

Espacios al aire libre que impresionan

El exterior de la propiedad no se queda atrás. Las terrazas orientadas al sur y al este superan los 90 metros cuadrados, ofreciendo un espacio perfecto para disfrutar del sol, organizar reuniones o simplemente contemplar la bahía. El jardín delantero y el garaje con capacidad para dos vehículos completan un entorno pensado para el confort y la exclusividad.

Un capricho de estrella

Redford y Szaggars adquirieron esta joya inmobiliaria en 2020 por 3,1 millones de dólares, transformándola en un hogar moderno sin perder su esencia rústica. La venta de la propiedad, concretada en apenas tres semanas, desde su publicación, fue vendida en enero de 2025 por 4,65 millones de dólares.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube