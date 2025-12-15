¡Un dúo inesperado! J Balvin llevó a Ed Sheeran como invitado especial durante su concierto en Bogotá

Suscríbete a nuestros canales

J Balvin transformó el estadio El Campín de Bogotá en una celebración extensa de la identidad colombiana. Desde el inicio, el artista paisa dejó claro el espíritu del evento: "Este no es un concierto para mi ego ni para sentirme un rey, es para ustedes". Con un escenario hexagonal, recorrió su repertorio, desde 'Con altura' hasta 'Qué pretendes', en un maratón musical que superó las cinco horas, siguiendo la estela de su legendaria presentación de casi siete horas en Medellín. El espectáculo fue una inmersión en la diversidad del país, con proyecciones de flores amarillas cubriendo regiones colombianas y una sucesión de artistas invitados de distintas ciudades.

Ed Sheeran llega a "La Ciudad Primavera"

El momento de mayor expectación internacional llegó con la aparición en el escenario del británico Ed Sheeran. El cantante, invitado especial de la velada, se conectó al instante con el público bogotano interpretando dos de sus himnos globales. El estadio completo coreó los acordes de 'Shape of You', para luego dar paso a una íntima y emotiva versión de la balada 'Perfect'.

Un escenario de leyendas

La lista de invitados fue una muestra del peso de Balvin en la industria. La noche fue mayoritariamente masculina, con una larga secuencia de colaboraciones que incluyó figuras como Nicky Jam, cuyo medley de éxitos desató una de las ovaciones más fuertes de la noche. También subieron al escenario pesos pesados del reguetón como Arcángel, De La Ghetto, Justin Quiles y Lenny Tavárez. El concierto tuvo un momento familiar íntimo cuando aparecieron la esposa de Balvin, Valentina Ferrer, y su hijo Río, disfrazado de Spiderman, para interpretar la canción que el artista le dedicó.

Un final con sello colombiano

El cierre del concierto fue una reafirmación del orgullo nacional. Feid hizo su entrada espectacular a bordo de una tradicional chiva colombiana, mezclando el ritmo urbano con un ícono del folclor. La despedida comenzó con 'Mi gente' mientras decenas de bailarines inundaron el escenario vistiendo símbolos de la cultura nacional: el sombrero vueltiao, la Marimondá del Carnaval de Barranquilla, orquídeas, la figura de Juan Valdez y banderas colombianas. Un girasol gigante emergió en el centro del escenario, cerrando un espectáculo que, más que un simple concierto, se posicionó como una fiesta colectiva por y para Colombia.

