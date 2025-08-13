J Balvin revela la lista de canciones y colaboraciones explosivas de su nuevo álbum: ¿cuándo estará disponible?

Suscríbete a nuestros canales

J Balvin no deja de reinventarse. Este jueves 14 de agosto, a las 8:00 pm hora local, el artista colombiano estrenará su nuevo álbum, cargado de ritmos urbanos, fusiones sorprendentes y colaboraciones que consolidan su estatus como uno de los referentes del reguetón y la música latina.

Colaboraciones que marcan tendencia

El disco contará con la participación de artistas internacionales y urbanos: Stormzy, Gilberto Santa Rosa, Omega, Lenny Tavárez, Justin Quiles, DJ Snake y Jay Wheeler, entre otros. Cada tema promete un estilo único, desde fusiones más románticas hasta beats explosivos que invitan a bailar.

La lista completa de canciones

Los fanáticos podrán disfrutar de 12 temas llenos de energía y variedad musical:

1. Bruz-Wein

2. Zun-Zun ft. Lenny Tavárez y Justin Quiles

3. Uuu ft. Stormzy

4. PQBL

5. No Te Olvido

6. Misterio ft. Gilberto Santa Rosa

7. St-Tropez

8. KLK ft. Omega

9. Rio

10. Dónde Está José?

11. Noventa ft. DJ Snake

12. Si Te Vas ft. Jay Wheeler

J Balvin ha compartido en su muro de instagram algunos adelantos de algunas de sus canciones, como el tema junto a Gilberto Santa Rosa y su tema junto a Jay Wheeler.