¡Yailín La Más Viral se declara bisexual! Se le suma a artistas como Lady Gaga y Demi Lovato

En su participación en el reality “La Casa de Alofoke”, Yailín La Más Viral sorprendió al declararse abiertamente bisexual durante una conversación con otros participantes. Su revelación aporta frescura y honestidad a la escena urbana dominicana, un espacio que todavía enfrenta retos en cuanto a aceptación y diversidad.
Con este anuncio, Yailín se une a artistas internacionales que han defendido su derecho a amar sin etiquetas. Lady Gaga convirtió “Born This Way” en un himno de orgullo, Demi Lovato ha hablado de su bisexualidad y pansexualidad como parte de su identidad, y Halsey ha utilizado su música y entrevistas para visibilizar la experiencia bisexual. También se suman nombres como Megan Fox, la cantautora británica Jessie J y la rapera estadounidense Doja Cat, todas firmes en la defensa de la autenticidad.
Representación en Latinoamérica
En la música latina, Anitta ha proclamado con libertad su bisexualidad, mientras que Kany García y Joy Huerta (Jesse & Joy) han compartido historias de amor reales con sus parejas del mismo sexo. Otros referentes incluyen a Mon Laferte, quien ha señalado que su atracción no se limita a un género en particular, aportando matices importantes a la conversación.
En un mundo donde la bisexualidad sigue siendo malinterpretada o invisibilizada, figuras de la música, el cine y la moda —como Cara Delevingne, Kristen Stewart y Amber Heard— demuestran que abrirse puede inspirar a miles. El mensaje es claro: la representación importa, y cada voz que se suma ayuda a que nuevas generaciones vivan su verdad con orgullo.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube