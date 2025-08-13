José Manuel Figueroa habla sobre la polémica con Ninel Conde: “Que busque su felicidad”

Suscríbete a nuestros canales

José Manuel Figueroa, hijo del reconocido Joan Sebastian, decidió hablar respecto a los comentarios recientes de su ex pareja Ninel Conde. El cantante aseguró que, durante su relación, nunca se sintió completamente feliz y señaló ciertos aspectos de la convivencia que, para él, marcaron la diferencia.

El valor de la autenticidad

El cantante también enfatizó la importancia de vivir una vida genuina y sin artificios: “Es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin bótox, sin falsedad, sin caras falsas”, declaró, sugiriendo que cada persona debe enfocarse en su bienestar y en encontrar la verdadera felicidad.

Al referirse a los rumores sobre su supuesta infidelidad, Figueroa adoptó un tono de reflexión y cierta ironía: “Que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado, si realmente mi infidelidad fue tan grave”, expresó, dejando claro que no busca conflictos públicos, sino que cada quien asuma su responsabilidad y siga adelante.

