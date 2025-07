“Si yo hablara…”: Ninel Conde lanza seria advertencia a José Manuel Figueroa tras nueva provocación

Suscríbete a nuestros canales

En plena promoción de su llegada a La Casa de Los Famosos, Ninel Conde comienza con la polémica y no precisamente por el reality pues, al parecer su ex, José Manuel Figueroa, sugirió públicamente que la actriz “recibía regalos a cambio de caricias”, una declaración que hizo en tono machista y provocador.

Pero Ninel no se dejó y le respondió en redes de manera contundente: “Si yo hablara, no le conviene”. La advertencia no pasó desapercibida, y más aún cuando recientemente se consiguió con Marie Claire, otra expareja del cantante con quien en lugar de tener diferencias coincidieron en varios puntos acerca de mantener una relación con el artista.

Entre indirectas, confesiones y silencios peligrosos

Durante la grabación, ambas mujeres intercambiaron miradas cómplices y frases que lo dijeron todo sin necesidad de nombres. “Somos sobrevivientes divinas”, dijo Ninel, mientras el equipo de producción siguió el juego y lanzó indirectas.

Aunque nunca se mencionó explícitamente a Figueroa, el mensaje fue claro: ambas mujeres compartieron más que un pasado sentimental con el mismo hombre; también vivieron experiencias difíciles que, hasta ahora, han preferido no detallar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube