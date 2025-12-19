“En esta vida hay que probar de todo”: así fue la sorprendente confesión de Dora Mazzone

Suscríbete a nuestros canales

El episodio especial del podcast Entre Pelos, conducido por el estilista venezolano Ivo Contreras, tomó un giro inesperado cuando se abordó la intimidad de la invitada. Ante la pregunta directa del conductor —“¿Alguna de tus parejas te ha propuesto un trío?”—, Mazzone, de 58 años, respondió con naturalidad y sin tapujos. Tras un momento inicial de risas y un intento de cambiar de tema, la actriz admitió: “Sí. Me lo propusieron y también lo hice”. Con una sonrisa, añadió que la experiencia “fue muy divertida”, rompiendo con el secretismo que suele rodear estos temas.

“Hay que probarle todo, la vida es una sola”

La confesión sirvió como punto de partida para que Mazzone expusiera su filosofía de vida. Con la convicción de quien ha vivido varias décadas: “Hay que probarle todo, la vida es una sola, mi amor”. Aclaró que su postura se basa en la libertad personal y el respeto, enfatizando en varias ocasiones que todo debe hacerse “sin caer en la cosa de hacerle daño a alguien”.

El ambiente del programa

La revelación dejó al propio conductor del podcast, visiblemente sorprendido. Tras escuchar a Mazzone, Contreras reconoció: “Ay, Dios, Dorita, me dejaste ahora callado a mí pensando”. El intercambio, cargado de humor y complicidad, es característico del formato de Entre Pelos, un espacio que se promociona como un lugar para escuchar “verdades, reinvención y el arte de volver a empezar” de figuras públicas.

La trayectoria de una actriz consagrada

La anécdota personal eclipsa momentáneamente una carrera artística sólida y reconocida. Dora Mazzone es una actriz y modelo venezolana, licenciada en Artes por la Universidad Central de Venezuela. Con una trayectoria que inició en el cine en 1989, ha participado en más de una decena de películas y en numerosas telenovelas emblemáticas de la televisión venezolana, como Por estas calles, La mujer de Judas y Mi gorda bella. Su trabajo le valió el premio a Mejor villana de telenovelas en 2009.

