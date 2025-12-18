Otra vez en problemas: William Levy y Elizabeth Gutiérrez enfrentan una demanda millonaria

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto legal se remonta al 23 de diciembre de 2021, cuando William Levy firmó un pagaré a favor de la aseguradora Metropolitan Life Insurance Company como parte del financiamiento para adquirir una vivienda en el condado de Broward, Florida. La empresa demandante alega que los actores incumplieron con las obligaciones de pago establecidas en ese contrato, lo que generó la deuda millonaria que hoy los une en los tribunales.

La Cifra Exigida: Más de 2.1 Millones de Dólares

La aseguradora presentó formalmente la demanda el 13 de diciembre de 2025. En el documento judicial, reclama el pago de $2,100,567.37 dólares. Este monto incluye el saldo principal del crédito, intereses moratorios acumulados desde el 1 de febrero de 2025, así como costos de investigación registral y honorarios legales. La compañía afirma que, antes de acudir a la justicia, ofreció a los actores un plan de pagos de aproximadamente $24,000 dólares mensuales para regularizar la deuda, pero este habría sido rechazado.

Posición de la Defensa y Riesgo de Embargo

Frente a los reclamos, la defensa legal de Levy y Gutiérrez ha argumentado que la cifra reclamada es "inexacta y no refleja la deuda real", buscando impugnar el cálculo presentado por la aseguradora. Sin embargo, Metropolitan Life ha solicitado al tribunal una auditoría judicial para determinar el monto exacto y, en caso de que no se pague, proceder al embargo de la propiedad hipotecada. Esto significa que los actores podrían perder la mansión que adquirieron cuando eran pareja.

Contexto de la Propiedad y la Separación

La casa en cuestión es una lujosa residencia que la expareja puso a la venta tras su separación definitiva a principios de 2024, con un precio inicial reportado de 9 millones de dólares. Actualmente, y mientras el caso judicial sigue su curso, William Levy es quien habita la propiedad, mientras que Elizabeth Gutiérrez se mudó a un apartamento independiente. A pesar de su ruptura sentimental, este proceso legal demuestra que ambos siguen vinculados por compromisos financieros adquiridos durante su relación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube