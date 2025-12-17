¿Por qué renunció? Zuleyka Rivera revela el motivo tras su polémica salida del “Miss Universe Latina”

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes de junio, los espectadores de Miss Universe Latina, El Reality fueron testigos de un momento sin precedentes. Durante la transmisión en vivo, la presentadora Jacky Bracamontes anunció que Zuleyka Rivera no continuaría como capitana del equipo ‘Rubí’. La razón inmediata fue que la modelo puertorriqueña "no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces" y decidió abandonar el programa. Su silla quedó vacía, generando un sinfín de especulaciones sobre lo que realmente había sucedido tras cámaras. Durante medio año, Rivera mantuvo un absoluto silencio, hasta ahora.

El conflicto con la producción

En su primera declaración al respecto, para Telemundo Puerto Rico, Zuleyka Rivera explicó que su salida no fue un acto impulsivo aislado, sino la consecuencia de una discrepancia continua. La ex Miss Universo revela que, antes del incidente en vivo, se había reunido con los productores para expresar su desacuerdo con varias situaciones del reality, incluidos algunos de los retos que enfrentaban las concursantes. "Mi nombre era el que estaba de por medio –los nombres de los productores casi nunca salen, la persona que pone la cara es la que recibe todas estas críticas– y lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo", argumentó Rivera. Al no encontrar una solución, consideró que lo mejor era retirarse y no avalar un proyecto en el que no se sentía cómoda.

Lo que no se vio

Aunque defiende su decisión de principio, Zuleyka Rivera expresó un claro arrepentimiento sobre la forma. "Sí me hubiera gustado hacerlo de otra manera distinta", reconoció, añadiendo: "Pero me agarraron en un momento de calentura". Su mayor pesar es no haberse despedido apropiadamente de las concursantes de su equipo en cámara. Aclaró que, tras abandonar el set, sí se dirigió a ellas en privado: "fui donde ellas, les pedí disculpas por abandonar de esa forma cuando ellas en realidad estaban allí ilusionadas de que yo estuviera en el proyecto". Este gesto, sin embargo, quedó fuera de la transmisión.

Sobre la polémica actual del Miss Universo

La entrevista también tocó el tema candente de la Organización Miss Universo, envuelta en controversias tras la reciente coronación de la mexicana Fátima Bosch. Al respecto, Zuleyka Rivera, como figura histórica del certamen, optó por la cautela y se negó a comentar. "No tengo ninguna opinión sobre el Miss Universo en estos momentos", señaló. "Creo que hay que esperar que todo en realidad pueda darse de la forma y que todos podamos entender qué es lo que está realmente pasando tras bambalinas". Con esta declaración, la modelo evita sumarse al debate público y prefiere observar los eventos desde la distancia.

