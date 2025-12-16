Chepa Candela: A Karolina con K la dejaron “vestida y alborotada”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu, jelouuu!! …y aquí me tienen, puntual a mi infaltable cita con ustedes, queridillos, queridillas y queridilles, para que se den gran banquete con los más recientes chismes, brollos, bretes, tramoyas, tretas y aconteceres del mundillo farandulero de este país (y zonas aledañas), donde lo que sobra ¡es tela para cortar!

Servando y Florentino

Y como de sacarle ¡hasta la última hebra!, para eso me tienen aquí, labor que gustosa vengo haciendo desde hace casi medio siglo (¿Leyeron bien?) paso a batirles que SERVANDO Y FLORENTINO sorprendieron a sus fanáticas en Barquisimeto con su show…y además estaban de lo más simpáticos con todo el que se acercaba, incluso hasta la " mujer ácida que integra su staff y que en otras ciudades ha tratado mal a la prensa y al equipo logístico, parecía “La divina Pastora” , derrochando amabilidad, por lo que me imagino que le dieron su buen “templón de orejas” a la mujer, porque con su conducta hostil no le hace ningún favor a los artistas…pero como o todo no fue color de rosa, lo malo es que el concierto arrancó como muy tarde, pues la convocatoria fue programada para las 5: PM … y los hermanitos Primera se presentaron después de las 12 de la noche, es decir, al día siguiente y de paso hubo quienes se quejaron por el precio de las entradas, ya que para ver a Servando y Florentino es "carito, vale"... Pero sus seguidores “rompen el cochino” y pagan el precio que sea… lo cual demuestra el tremendo poder de convocatoria que tiene este par de dos…

Karolina con K

Yyy siguiendo en la onda musical, les cuento que KAROLINA CON K (¿Les suena ese nombrecito?... ¿Se acuerdan de ese cuerpo?) quedó “seca” de tanto esperar la respuesta de vuelta de los productores de Free Cover, quienes le habían prometido grabar todos sus éxitos (¿?) bajo ese formato, aunque muchos se preguntan… ¿Y la señora tendrá repertorio pa' eso? Pues precisamente, eso fue lo que paró el proyecto, ya que la susodicha lo único que pegó fue el tema "Mentiritas"... ¡¿Y ningún otro más?!... Me cuentan que la orquesta ensayó, ella se buscó sus mejores “trapos”… y hasta el sol de hoy no le han dicho ¡ni pío! Y eso que los ha llamado “sopotocientas” veces… Supongo que la cantante, que no se chupa el dedo, está clara que la dejaron como novia de pueblo "vestida y alborotada"... Ídem que lo mismo le pasó al merenguero Miguel Moly (¡¡Sussstooo!!), que le ha pedido a los productores de este show musical que y lo dejan mirando lejos… Aunque supongo que por otras razones…

Christian Nodal

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que desde los ,predios mayameros, se reportaron mis “repetidoras internacionales" para batirme que el mismo Osman Aray confirmó a la gente de “Sábado en la Noche” que el CHRISTIAN NODAL le puso el ojo a Ana Cecilia Leal, su compañera en el programa “Se pone caliente”, quien lo abordó en los pasillos de un hotel de Las Vegas, donde se le acercó para caerle a preguntas sobre su tambaleante matrimonio con Angela Aguilar…y éste, se le fue por la tangente…peroooo quedó “loco” por los atributos de la periodista venezolana, a quien le pidió su número de teléfono…y desde entonces, ique, le ha hecho varias llamadas…y la susodicha le ha respondido gustosa, terciándose en largas cotorras con el cantante mexicano, Famoso por ponerle cachos a sus parejas…recuerden que por esa razón lo dejó la rapera Kazú…y su actual esposa está a un tris de mandarlo “palca”…como quiera que sea, el Christian Nodal, anda atacando a la fablistana, a quien, obviamente, le gusta el bochinche, pues de lo contrario, no le prestara atención…Mírenla a ella!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube