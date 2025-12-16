Se apaga una voz legendaria: Susana Klein, ícono del doblaje de Candy Candy y Mafalda, fallece a los 83

Suscríbete a nuestros canales

La industria del doblaje está de luto tras la muerte de Susana Klein, reconocida actriz argentina cuya voz dio vida a personajes inolvidables en series y películas animadas. Klein falleció a los 83 años y deja un legado que abarca desde el popular anime Candy Candy hasta la emblemática adaptación cinematográfica de Mafalda. Su talento y dedicación la convirtieron en una de las voces más queridas por varias generaciones de televidentes.

Aunque residía en Europa en sus últimos años, Klein mantuvo siempre estrechos lazos con colegas y proyectos en Latinoamérica. Su partida deja un vacío notable en la industria del doblaje, que la recuerda no solo por su calidad profesional, sino también por la calidez y pasión con la que abordaba cada personaje.

Una voz que trascendió fronteras

Susana Klein se destacó desde joven por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos de doblaje. Su participación en Candy Candy no solo incluyó voces de personajes, sino también interpretaciones musicales que acompañaban las aperturas de los episodios, convirtiéndose en parte de la memoria afectiva de quienes crecieron con la serie.

Asimismo, Klein fue la voz de la versión cinematográfica de Mafalda, llevando la esencia del personaje a nuevas audiencias y consolidando su reputación como una profesional de alto nivel en el doblaje hispanoamericano. Su talento la hizo reconocida tanto en Argentina como en España y Alemania, donde también residió y trabajó en proyectos internacionales.

Trayectoria y legado profesional

Más allá de Candy Candy y Mafalda, Susana Klein construyó una carrera sólida en cine, televisión y animación, participando en doblajes de películas y series que se han convertido en clásicos. Su voz se caracterizaba por su calidez, claridad y expresividad, atributos que la hicieron memorable para el público y respetada entre sus colegas.

Su paso por la industria no solo dejó registros artísticos, sino también enseñanzas y referencias para nuevas generaciones de actores de doblaje. Compañeros de trabajo recuerdan su ética profesional y su capacidad para transmitir emociones genuinas a través de la voz, consolidando un legado que perdurará más allá de su partida.

Reacciones y despedida

Tras confirmarse su fallecimiento, amigos, colegas y fanáticos expresaron su tristeza y admiración en redes sociales. Recordaron no solo su voz, sino también su personalidad amable y su disposición para guiar a jóvenes talentos. Entre las reacciones más emotivas destacan mensajes de compañeros que la describen como una fuente de inspiración constante.

El mundo del doblaje y la animación celebra la vida y obra de Susana Klein, recordando cada personaje que interpretó y cada melodía que dejó grabada en la memoria de su público.

