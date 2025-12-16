La batalla legal continúa: Mireddys González demanda a dos bancos y acusa a Daddy Yankee de difamación

Suscríbete a nuestros canales

La batalla legal inició cuando Ramón "Daddy Yankee" Ayala presentó una demanda el 13 de diciembre de 2024 contra su entonces esposa, Mireddys González, y su hermana Ayeicha González. El cantante alegó que ambas realizaron transferencias no autorizadas por un total de 100 millones de dólares desde las cuentas corporativas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris, a cuentas personales. En su moción, Yankee afirmó que carecía de acceso e información sobre sus propias compañías y solicitó recuperar el control total de las mismas.

Acusaciones de operaciones bancarias ilegales

Frente a la demanda, Mireddys González radicó una contrademanda que presenta una versión diametralmente opuesta de los hechos. Según su escrito legal, no fue ella quien retiró fondos, sino que fueron dos bancos locales los que, de forma unilateral, cancelaron una transferencia por 100 millones de dólares destinada a su cuenta personal. González alega que esta operación se realizó sin su conocimiento, sin una orden judicial que la avalara y sin que Daddy Yankee tuviera firma autorizada para intervenir en su cuenta, de la cual ella era la única titular.

La causal por presunta difamación

Más allá de lo financiero, la acción legal de González incluye una causa por presunta difamación contra Daddy Yankee. La exmanager fundamenta esta acusación en declaraciones públicas realizadas por el abogado del artista, Carlos Díaz Olivo, quien calificó los retiros como "lamentables" y afirmó que se buscaba "vindicar los derechos del Sr. Ayala". González ya había adelantado su postura en un comunicado en Instagram, donde señaló ser centro de "difamaciones" y aseguró: "nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga".

Un litigio en espiral y sin acuerdos duraderos

Este intercambio de demandas forma parte de un litigio federal complejo y escalado. Aunque en diciembre de 2024 las partes llegaron a un acuerdo provisional por el cual Daddy Yankee asumiría la presidencia de las corporaciones y se congelarían fondos por 30 días, el conflicto se reavivó. Para julio de 2025, las empresas de Yankee demandaron a González por presuntamente eliminar registros corporativos y archivos de correos electrónicos, solicitando una compensación de 12 millones de dólares. En octubre, González respondió con una moción acusando al cantante de "violencia económica" y reclamando un anticipo de 10 millones de dólares de su participación ganancial.

El caso, que se desata tras más de 25 años de matrimonio y una sociedad profesional, sigue su curso en los tribunales sin una resolución a la vista, con ambas partes presentando versiones contrapuestas sobre el manejo de una fortuna y una carrera musical construida en conjunto.

