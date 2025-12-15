Musica

¡Caracas Retumba! Anuncian conciertos gratuitos en toda la capital: fechas, lugares y artistas aquí

Por Yasmely Saltos
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 07:58 pm

El Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, anunció hoy el cronograma detallado del Festival "Caracas Retumba" Edición Navideña 2025.

El evento, que busca celebrar las fiestas decembrinas, contará con la participación de talentos nacionales e internacionales. 

Cronograma y Sedes Confirmadas

 

El festival comenzará el 18 de diciembre y recorrerá varias parroquias de la capital

El anuncio, realizado en la Plaza Diego Ibarra, contó con la presencia de músicos como Banny Kosta y Eukaris, donde se informó que durante las actividades los caraqueños,  contarán con un operativo integral de seguridad compuesto por 850 funcionarios y cuatro ambulancias por noche.

  Aunque no se especificó la cartelera completa para cada día, se confirmaron para el viernes 19 de diciembre se presentarán figuras de la talla de Scarlett Linares y Luis Silva, el hijo de Diomedes Díaz, entre otros. destacando el evento binacional. 

De igual manera, las parroquias confirmadas para estas actividades serán,  

  • 21 de diciembre: Parroquia La Vega
  • 26 de diciembre: Parroquia Santa Rosalía
  • 27 de diciembre: Parroquia San Juan

 

 

 

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
velocidad
belleza
Lunes 15 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América