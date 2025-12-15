¡Caracas Retumba! Anuncian conciertos gratuitos en toda la capital: fechas, lugares y artistas aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, anunció hoy el cronograma detallado del Festival "Caracas Retumba" Edición Navideña 2025.

El evento, que busca celebrar las fiestas decembrinas, contará con la participación de talentos nacionales e internacionales.

Cronograma y Sedes Confirmadas

El festival comenzará el 18 de diciembre y recorrerá varias parroquias de la capital

El anuncio, realizado en la Plaza Diego Ibarra, contó con la presencia de músicos como Banny Kosta y Eukaris, donde se informó que durante las actividades los caraqueños, contarán con un operativo integral de seguridad compuesto por 850 funcionarios y cuatro ambulancias por noche.

Aunque no se especificó la cartelera completa para cada día, se confirmaron para el viernes 19 de diciembre se presentarán figuras de la talla de Scarlett Linares y Luis Silva, el hijo de Diomedes Díaz, entre otros. destacando el evento binacional.

De igual manera, las parroquias confirmadas para estas actividades serán,

21 de diciembre: Parroquia La Vega

26 de diciembre: Parroquia Santa Rosalía

27 de diciembre: Parroquia San Juan

