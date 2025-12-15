Chisme

"Soy la nueva Kendall Jenner": La Divaza comparte foto con este famoso cantante

La publicación del encuentro desató una ola de reacciones positivas en las plataformas digitales.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 12:35 pm

El conocido creador de contenido venezolano Pedro Luis João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, se convirtió en el protagonista de las redes sociales tras compartir un momento que sus seguidores catalogaron como un "sueño hecho realidad".

En su cuenta personal de Instagram el criollo compartió el encuentro emocionante con el ícono global Bad Bunny"Oficialmente soy la nueva Kendall Jenner", escribió el influencer junto a la publicado en redes.

Hasta el momento, el venezolano no ha dado declaraciones si se trata de IA o si es una foto real, lo que si puede saber, es que de cierto, este encuentro con Bad Bunny sella un gran momento en la carrera de La Divaza.

