"Soy la nueva Kendall Jenner": La Divaza comparte foto con este famoso cantante

El conocido creador de contenido venezolano Pedro Luis João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, se convirtió en el protagonista de las redes sociales tras compartir un momento que sus seguidores catalogaron como un "sueño hecho realidad".

En su cuenta personal de Instagram el criollo compartió el encuentro emocionante con el ícono global Bad Bunny. "Oficialmente soy la nueva Kendall Jenner", escribió el influencer junto a la publicado en redes.

La publicación del encuentro desató una ola de reacciones positivas en las plataformas digitales, donde los seguidores de La Divaza celebraron este hito. Sin embargo, un grupo de internautas aseguró que la imagen se trataba de Inteligencia Artificial, y que realmente La Divaza no tenía una foto con El Conejo malo.

Hasta el momento, el venezolano no ha dado declaraciones si se trata de IA o si es una foto real, lo que si puede saber, es que de cierto, este encuentro con Bad Bunny sella un gran momento en la carrera de La Divaza.

