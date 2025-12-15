Chepa Candela: ¿Desacierto o riesgo extremo? La elección de moda de Clara Vegas desata debate

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Felices Fiestas, darlings!!… ¡¡Feliz inicio de semana!!… Esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre! (entre gaitas, guirnaldas, y compras nerviosas), para entrarle de lleno a este ameno “parling” que diariamente los pone al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en esta “fauna farandulera”, donde todo lo que sirva de “adobo” al cotilleo son como el pan de jamón, el pernil y las ensaladas de gallina: ¡nunca faltan en Navidad!…

Clara Vegas

Yyy, como de chismear se trata (porque para eso es que me pagan mi buen biyuyo), arranco el “parling” contándoles que varios fashionistas están tras la pista de la CLARA VEGAS para ver si les aceptan varias sugerencias… y ¿por qué no? “Los contratan para esta venidera temporada 2026”… ¿El objetivo?... Darle a la susodicha cátedras de buen vestir, garbo y distinción, y es que la “Miss Venezuela Universo 2025” ya comenzó su gira de medios y visitas guiadas por “tutta” la urbe capitalina, y muchos de los outfits y looks de estilismo y maquillaje que la mujer ha mostrado dan mucho que desear… ¡Pasa, resulta y acontece! Que venimos de un ejemplo de exquisitez, derroche de belleza, preciosismo, e impacto visual titulado Stephanie Abasali, y de pronto ver a su sucesora mal vestida, con un maquillaje “chorreao” y unos pelos como si recién se hubiese levantado, afecta directamente a la retina de cualquier mortal y especialista en la materia…

Yyy si no me creen, échenle un ojo al enlace que hizo con el equipo internacional de Hola Tv y la reciente visita que sostuvo con La Romántica FM Center; la Clara se mostró en ambos cotilleos muy pero MUUUUUUUY deficiente… Su imagen parecía la de una reina patronal y ¡NO! la de una reina universal; dígase: cero impacto, “cero afoque”… Con este llamado que les hago, la Clara Vegas (y “tutta” su comitiva) tienen que poner sus barbas en remojo, porque aunque las comparaciones son odiosas, deben tener ¡bien clariiiitooo! que la Abasali les dejó una vara superalta, y para que la Clara impacte y juegue en ese nivel (de grandes ligas) debe igualarla o SUPERARLA, ¡quiera o no!… Así que, mami, ponte las pilas; mira que estás en el ojo del huracán, y nada, ¡absolutamente NADA!, pasará desapercibido…

Raúl Rocha

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que los escándalos siguen girando alrededor del empresario RAÚL ROCHA, y es que recientemente informó a través de un comunicado que le dejará el pelero a México, es decir, “tuttas” las oficinas del Miss Universe que tenía instaladas en el Edificio Legacy Holdings en Santa Fe (en Ciudad de México) fueron clausuradas con el firme propósito de instalarse ahora en el territorio de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York… ¿Qué talco?... Con esta sorpresiva decisión está más que claro que Rocha seguirá echándole más leña al fuego y dando motivos de sobra para que tengan de qué hablar, porque si de algo estoy 100% segura, es que muchos de sus seguidores y detractores dirán que este cambio de domicilio se debe a que posiblemente le esté huyendo a la justicia mexicana por los continuos señalamientos e investigaciones que se han desarrollado en su contra en estos últimos días; porque luego de ser tan "regionalista", ahora no se explica cómo es que se quiere ir de México…

Mariela Celis

Yyy variando el “parling” (porque este fin de semana, los dimes y diretes estuvieron bien suculentos), les cuento que el equipo de producción de la MARIELA CELIS se pasó de ridíc%$$$&#lo (¡diiigooo!) de desubicado; yyy es que este fin de semana la susodicha estuvo presente en un templete celebrado en el sector de Los Dos Caminos de la ciudad capital, y sus bufones y jala mecates de su staff se dieron a la tarea de pedirle apoyo al departamento de seguridad del centro comercial, pidiéndoles al menos la presencia de 4 guaruras que le sirvieran de guardaespaldas a la fulana en cuestión… ¿Tú has visto? (diría un ciego)… Los payasos que trabajan con la animadora de Venevisión exigieron dicha perla para que la Celis pudiese transitar cómoda por el Mall, y mientras ella iba con su largo vestido de lentejuelas por las instalaciones del lugar, los señores del orden público armaron el plan de custodia como si ella fuese la primera dama de la región… ¡Chic@! Definitivamente… ¿En qué momento caímos en Narnia?... ¿No hay presupuesto para pagar tus propios protectores?... ¡Adiós!...

