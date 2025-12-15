El caso Stacey Warnecke: el impacto de su muerte tras llevar una vida bienestar

Suscríbete a nuestros canales

Stacey Warnecke, cuyo nombre de soltera era Stacey Hatfield, fue una figura pública australiana que se hizo conocida por su pasión por el bienestar natural y la vida saludable. Su trágica muerte a la edad de 30 años, poco después de dar a luz a su primer hijo en un parto en casa sin asistencia, conmocionó a su comunidad y generó un amplio debate sobre la elección de los métodos de parto.

La creadora de la popular marca de bienestar Natural Spoonfuls, utilizaba sus plataformas, para compartir son sus seguidores su visión sobre cómo vivir una vida más saludable.

Su enfoque se centraba en la nutrición, los remedios herbales y un estilo de vida desintoxicado de los químicos y las prácticas médicas convencionales. Además, ofrecía talleres, clases de cocina y productos que reflejaban su filosofía de "vuelta a lo natural".

Stacey Warnecke promovía un estilo de vida libre de toxinas mediante el uso de ingredientes naturales. Lanzó su empresa, Natural Spoonfuls, en 2019, y continuó asociándose con marcas de alimentos y compartiendo recetas originales. Warnecke también amasó miles de seguidores en Instagram, donde publicaba algunas de sus creaciones culinarias.

En el ámbito personal, Stacey estaba casada con Nathan Warnecke, quien fue un apoyo fundamental en su estilo de vida y en el nacimiento de su hijo.

Cabe destacar, que la desconfianza de la creadora de contenido hacia el sistema médico tradicional era una parte integral de su filosofía de vida, una postura que se intensificó tras la pandemia de COVID-19.

Esta convicción fue la que la llevó a tomar una de las decisiones más cruciales de su vida: realizar un "parto libre" o "parto alternativo" en casa, es decir, un nacimiento intencionalmente sin la supervisión de un médico, partera o profesional sanitario registrado.

Ella veía este tipo de parto como la máxima expresión de su creencia en la sabiduría innata del cuerpo femenino y una forma de evitar la "medicalización" del nacimiento.

Detalles de su fallecimiento

El 19 de septiembre, Stacey cumplió su sueño de dar a luz a su hijo, a quien llamó Axel, en la comodidad de su hogar. Según el testimonio de su esposo, logró sostener y amamantar a su bebé recién nacido, un momento de profunda alegría que buscaba.

Sin embargo, el triunfo fue breve, aproximadamente una hora después del parto, la Influencer sufrió una hemorragia postparto masiva, una de las complicaciones más peligrosas e impredecibles del parto. El sangrado fue demasiado grave para ser contenido en casa.

Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los equipos médicos lucharon por salvarla. A pesar de las transfusiones de sangre y una histerectomía de emergencia, Stacey Warnecke falleció tras sufrir múltiples paros cardíacos debido a la excesiva pérdida de sangre.

Su caso se convirtió en un punto central en el debate sobre los riesgos y beneficios de los partos en casa sin asistencia profesional. Los expertos médicos recalcaron que, si bien los partos son procesos naturales, las complicaciones como la hemorragia postparto requieren una intervención inmediata que solo está disponible en un entorno hospitalario.

