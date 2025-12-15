¡Sin arrepentimientos! Esto dice Shakira sobre la punta hacia Clara Chía en su canción

Suscríbete a nuestros canales

Ante la pregunta que ha resonado desde el lanzamiento de su explosiva colaboración con Bizarrap, Shakira ofreció una respuesta contundente. Preguntada por la revista Vanity Fair si se arrepentía del verso "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", la artista fue clara: "¿Si me arrepiento? No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida". Con esta declaración, la cantante colombiana reivindica su arte como un vehículo de expresión personal y cierra el capítulo de las especulaciones, elevando la polémica línea a la categoría de un acierto creativo deliberado.

El Contexto del Éxito: Una Gira que Escribe Historia

Esta reafirmación llega en medio del momento profesional más álgido de su carrera. Su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ha sido un fenómeno imparable, catalogada como la gira latina más importante de 2025. Las cifras son elocuentes: solo en su natal Colombia, la serie de conciertos generó ingresos por más de 155 millones de dólares y reunió a más de 370,000 espectadores. La gira, que conquistó Latinoamérica y se prepara para invadir Europa y Asia en 2026, es la materialización de un sueño artístico a escala monumental.

La Catarsis Pública: Bailando con el Dolor que Persiste

Lejos de ser solo un golpe lírico, el verso representa la punta del iceberg de un profundo proceso personal. Shakira habló con honestidad sobre las heridas dejadas por su ruptura, describiendo una "herida que nunca se cura del todo". Aunque admite que quizás nunca se cure completamente y que siempre habrá una cicatriz, ha encontrado una nueva forma de convivir con ello. "He comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Estoy bailando con mi dolor a través de la vida", compartió, ilustrando su filosofía de resiliencia.

Del Sufrimiento a la Fortaleza: "Todo lo que temía, lo he atravesado"

La entrevista profundizó en la transformación emocional de la artista. Shakira detalló haber atravesado pérdidas, engaños, traiciones y "situaciones realmente amargas", confrontando todos sus mayores temores. Sin embargo, de esa tormenta ha surgido una fuerza renovada. "He sobrevivido. Y todo eso me ha hecho más fuerte", afirmó, destacando que ha aprendido a enfocarse en la gratitud por lo que tiene. Este viaje de autosuperación es el núcleo de su álbum y su gira, donde encuentra un "vínculo indestructible" con un público que le ha devuelto fuerza en sus momentos más vulnerables.

Mirando al Futuro: El Amor, la Fe y un Nuevo Comienzo

A sus 48 años y en la cima, Shakira proyecta una energía que contradice cualquier noción de desgaste. "Siento que esto es solo el principio. Tengo la misma pasión, energía y entusiasmo que el primer día", declaró, viendo un futuro lleno de posibilidades. Sobre el amor, herido pero no vencido, mantiene la fe al observar el ejemplo de sus padres: "Sí, cuando veo cómo mi madre mira a mi padre... creo que el amor es totalmente posible". Así, la artista que una vez lanzó un dardo convertido en himno global, cierra un círculo: desde el dolor más íntimo hacia el éxito más resonante, bailando con sus cicatrizas y orgullosa de cada verso que narra su verdad.

