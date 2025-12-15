La reina de la navidad: Mariah Carey consigue un récord histórico con “All I Want For Christmas Is You”

Suscríbete a nuestros canales

El último ascenso de "All I Want For Christmas Is You" no es un regreso más a la cima, sino la consolidación de una leyenda. Con esta semana en el número 1, el tema de Mariah Carey iguala el récord absoluto del Billboard Hot 100, que hasta ahora ostentaban en solitario "Old Town Road" de Lil Nas X y "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey, con 19 semanas en el primer puesto. Este hito monumental sitúa a Carey como la única artista con dos canciones en la élite de los sencillos más longevos en el número 1, ya que su dueto "One Sweet Day" con Boyz II Men permaneció 16 semanas en la cima.

La fuerza del clásico navideño es abrumadora en la era digital. En la semana del récord, acumuló 33.7 millones de streams en los Estados Unidos, un aumento del 52% respecto a la semana anterior, y vendió 3,000 descargas digitales. Además, esta es la séptima temporada navideña consecutiva (2019-2025) en la que la canción logra encabezar la lista, un logro sin precedentes.

Un Éxito que Tardó 25 Años en Llegar

La historia del éxito número 1 de "All I Want For Christmas Is You" es única y está marcada por la paciencia. Aunque se lanzó en 1994, las reglas de la época impedían que las canciones que no tuvieran un sencillo físico comercializado pudieran entrar en el Hot 100. Fue con el advenimiento y la posterior preponderancia del streaming que el tema comenzó su ascenso imparable, alcanzando por primera vez el codiciado número 1 el 21 de diciembre de 2019, exactamente 25 años después de su lanzamiento.

Este camino le ha otorgado a Carey otros títulos estratosféricos:

Es la solista con más números 1 en la historia del Hot 100, con 19 , situándose a solo uno del récord absoluto de 20 que mantienen The Beatles.

Es la primera artista en lograr un número 1 en cuatro décadas distintas : los 90, 2000, 2010 y 2020.

Ha acumulado 98 semanas en total en el número 1 del Hot 100 a lo largo de su carrera, una marca que extiende su propio récord y la sitúa muy por encima de cualquier otro artista.

El Anhelo Personal que se Convirtió en un Himno Global

Detrás del brillo festivo y la producción exuberante de la canción, hay una historia personal de anhelo. Carey ha revelado en múltiples ocasiones que la canción nació de sus propios deseos infantiles por una Navidad perfecta, algo que su realidad familiar no siempre le permitía vivir. "Cuando la escribí, puse cada onza de anhelo por ese momento perfecto", confesó la artista. Esta vulnerabilidad transformada en alegría resonó en millones, cerrando un círculo emocional para la cantante. "El disco realmente me ha cerrado un ciclo, y estoy tan llena de gratitud de que tanta gente lo disfrute conmigo cada año", expresó en 2021.

Un Fenómeno Cultural que Redefinió la Industria

"All I Want For Christmas Is You" es mucho más que una canción exitosa; es un caso de estudio sobre la longevidad y el poder del streaming. Su resurgimiento anual demuestra cómo las plataformas digitales pueden resucitar y potenciar clásicos, creando un fenómeno cultural cíclico y predecible que domina las listas cada diciembre. Su éxito ha pavimentado el camino para el auge de la música navideña en las plataformas digitales y ha demostrado que un clásico, con el tiempo, puede eclipsar incluso a los éxitos más virales del momento.

